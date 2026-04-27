    19:34, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Александр Бублик одержал победу в парном разряде на турнире в Мадриде

    Казахстанский теннисист Александр Бублик, выступая в паре с австралийцем Марком Полмансом, удачно начал турнир в Мадриде (Испания) в мужском парном разряде, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Александр Бублик
    Фото: Sports.kz

    В первом круге Бублик и Полманс встретились с бразильцами Орландо Лусом и Рафаэлом Матосом и победили их в трех сетах — 6:3, 6:7, 10:6. Матч продолжался 1 час и 33 минуты. Таким образом, казахстанец и его напарник вышли в 1/8 финала, где сыграют с дуэтом Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия).

    Призовой фонд турнира в Мадриде составляет 8 235 540 евро. Победители парного разряда заработают по 409 520 евро и получат по 1000 рейтинговых очков.

    Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, с кем хотел бы сыграть из топ-10 рейтинга ATP.

    Спорт Бублик Александр Теннис
    Гульжан Тасмаганбетова
