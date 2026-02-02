«Грэмми-2026»: Кендрик Ламар побил рекорд Jay-Z

Триумфатором «Грэмми» этого года стал 38-летний рэпер Кендрик Ламар, который в этот раз получил пять премий (будучи номинированным в девяти категориях — самое большое число номинаций в этом году), пишет ВВС.

Таким образом он стал самым титулованным рэп-музыкантом в истории, обогнав Jay-Z; теперь у него в общей сложности 26 призов «Грэмми».

Фото: Grammy

В частности, Ламару достались «Грэмми» за альбом GNX, а также за лучшую рэп-композицию, лучшее исполнение мелодичного рэпа и лучшее рэп-исполнение.

На втором месте по числу номинаций была Леди Гага (она претендовала на награды в семи категориях). В результате ей достались «Грэмми» за лучший вокальный поп-альбом («Mayhem»), за лучшую песню, за лучшую танцевальную запись («Abracadabra») и за лучший ремикс.

Фото: Grammy

В своем выступлении певица призвала женщин-музыкантов отстаивать свое собственное творческое видение.

— Я знаю, что иногда, когда придешь в студию, а там полно мужчин, это бывает трудно сделать. Но я вас призываю бороться за свои песни, бороться за себя как за продюсера. И сделать так, чтобы вас как следует услышали, — заявила она.

«Лучшим альбомом года» жюри конкурса признало сборник Debi Tirar Mas Fotos пуэрториканского рэпера Бэда Банни, который во время получения премии произнес эмоциональную политическую речь.

Эта награда досталась ему за «Debi Tirar Mas Fotos» — альбом в популярном в Латинской Америке стиле реггетон. Это первый случай в истории «Грэмми», когда главную награду получает альбом, полностью исполненный на испанском языке.

— До того, как я поблагодарю Бога, я скажу: «Долой ICE!»» — сказал музыкант в начале церемонии, получая еще одну награду, в категории лучший урбан-альбом.

Фото: Variety

Он имел в виду действия сотрудников федеральной иммиграционной службы ICE, которые застрелили в Миннесоте демонстрантов Рене Николь Гуд и Алекса Претти. Администрация президента Дональда Трампа настаивает на депортации всех нелегальных мигрантов, в связи с чем ICE проводит облавы на них в различных городах, против чего выступают многие американцы.

— Мы не варвары, мы не животные, мы не чужеземцы, мы люди, и мы американцы, — заявил Бэд Банни.

В этот момент многие участники церемонии поднялись со своих мест в знак поддержки его слов. Некоторые пришли со значками, на которых также было написано «Долой Ice!»

Певица Билли Айлиш, которая получила премию «Грэмми» за лучшую песню (Wildflower), также призывала протестовать.

Фото: The Voice Mag

— Очень трудно понять, что нужно сейчас говорить и что делать. И мне кажется, что мы просто должны и дальше бороться, говорить открыто и протестовать. Наши голоса правда имеют значение, и люди имеют значение, — сказала она.

Лучшим новым артистом назвали 26-летнюю британку Оливию Дин.

Статуэтку за лучшее поп-соло исполнение получила Лола Янг с песней Messy, а музыкальным клипом года признали Anxiety певицы Doechii.

Композиция Golden из саундтрека анимационного хита Netflix «KPop Demon Hunters» получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня для визуальных медиа», став первой победой жанра K-pop в этой категории.

