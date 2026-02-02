Композиция Golden из «KPop Demon Hunters» выиграла «Грэмми»

Награду вручили на предварительной церемонии 68-й премии «Грэмми» в воскресенье на арене Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Раньше южнокорейский звукорежиссер Хван Бен Джун и корейско-американский артист Yungin уже получали «Грэмми», однако Golden стала первой песней в жанре K-pop, чьи продюсеры и авторы получили награду в этой номинации.

Лауреатами стали авторы Иджэ, Тэдди, 24 и Идо (Ejae, Teddy, 24, Ido).

После объявления результатов продюсер и композитор 24 посвятил награду Teddy, который не пришел на церемонию. Он подчеркнул, что именно Teddy сыграл ключевую роль в создании песни, назвав его «моим величайшим наставником и самым близким другом, пионером K-pop».

Golden исполнили корейско-американские артистки Иджэ, Одри Нуна и Рэй Ами в образе вымышленной герл-группы Huntr/x из фильма. Композиция стала мировым хитом, возглавив чарты Billboard Hot 100 и UK Official Singles Chart Top 100.

Анимационный фильм «KPop Demon Hunters» от Sony Pictures Animation рассказывает о трио девушек, которые днем выступают как поп-звезды, а втайне сражаются с демоническими силами, включая повелителя Гви-Ма и похищающих души Saja Boys (посланников смерти).

В номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» победили Синтия Эриво и Ариана Гранде с композицией Defying Gravity из саундтрека к фильму «Wicked». Они обошли среди прочих Розэ из BLACKPINK с песней APT. и группу Katseye с треком Gabriela.

В прошлом году Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила об изменениях в правилах премии «Грэмми».

Напомним, в 2021 году стало известно, что ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми». Это была 63-я церемония вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. В борьбе за звание лучшего в номинации престижной музыкальной премии казахстанец обогнал трех соперников.