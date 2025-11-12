РУ
    20:18, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Токаев и Путин проведут неформальную встречу в Кремле 11 ноября

    Помощник — пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай сообщил, что в Москве стартовал государственный визит Президента Казахстана, передает агентство Kazinform.

    токаев
    Фото: Акорда

    Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    Сегодня же в Кремле состоится неформальная встреча тет-а-тет, а также будет дан официальный ужин от имени Президента Российской Федерации в честь визита Касым-Жомарта Токаева.

    Завтра график Главы государства будет насыщенным. После официальной церемонии встречи в Кремле он проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    Перед визитом в Москву на страницах «Российской газеты» была опубликована статья Главы нашего государства «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», в которой ключевым пунктом визита Президент обозначил планируемое подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

    О том, какие принципы сотрудничества являются узловыми в казахстанско-российском взаимодействии, можно прочитать в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Наталья Мосунова
