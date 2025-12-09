РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:34, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Грабители вынесли гравюры Матисса и Портинари с выставки в Сан-Паулу

    Два вооруженных грабителя похитили 13 гравюр французского художника Анри Матисса и одного из крупнейших бразильских живописцев Кандиду Портинари из библиотеки Мариу ди Андради в Сан-Паулу. Полиция начала расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ж
    Фото: youtube.com/@domingoespetacular / Canva/ Kazinform

    По данным властей, в воскресенье утром подозреваемые проникли в библиотеку Мариу ди Андради, угрожали охраннику и пожилой паре, после чего изъяли восемь гравюр Матисса и не менее пяти работ Портинари. Произведения экспонировались в рамках совместной выставки с Музеем современного искусства Сан-Паулу.

    Незадолго до этого следователи обнаружили автомобиль, на котором предположительно скрылись грабители. В полиции подчеркнули, что в здании библиотеки и в центральных районах города действует развитая система видеонаблюдения, которая способна распознавать лица.

    Выставка «От книги к музею» близилась к завершению, когда злоумышленники прошли через главный вход и направились к ближайшей станции метро с мешком, по всей видимости, наполненным произведениями искусства.

    Местные СМИ опубликовали кадры, на которых, как утверждается, видно, как мужчины скрываются с места преступления.

    Полный список похищенных предметов пока не опубликован. Однако газета Folha de São Paulo сообщила, что среди украденного оказался редкий коллаж Матисса, созданный для книги «Джаз», вышедшей ограниченным тиражом.

    Специалисты в области искусства называют стоимость похищенных гравюр неизмеримо высокой и подчеркивают культурную значимость Матисса, который является одной из ключевых фигур искусства XX века, а также Портинари, чьи образы сельской жизни Бразилии стали важной частью модернистского движения страны.

    Оригинал материала на английском языке читайте здесь.  

    Напомним, в октябре в Париже произошло ограбление Лувра. За семь минут злоумышленники похитили ювелирные украшения и драгоценности общей стоимостью около 88 млн евро. Спустя неделю полиция задержала нескольких подозреваемых. После ограбления стало известно, что примерно в трети залов музея отсутствуют камеры видеонаблюдения, а установленная сигнализация не сработала. 

    Через месяц после ограбления двум бельгийцам снова удалось перехитрить службу безопасности Лувра. 

    Теги:
    Мировые новости Искусство Кража Бразилия
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают