Грабители вынесли гравюры Матисса и Портинари с выставки в Сан-Паулу

По данным властей, в воскресенье утром подозреваемые проникли в библиотеку Мариу ди Андради, угрожали охраннику и пожилой паре, после чего изъяли восемь гравюр Матисса и не менее пяти работ Портинари. Произведения экспонировались в рамках совместной выставки с Музеем современного искусства Сан-Паулу.

Dois assaltantes armados levaram as obras em exposição na Biblioteca Municipal Mário de Andrade. https://t.co/tr3rYXFMGX — Renascença (@Renascenca) December 7, 2025

Незадолго до этого следователи обнаружили автомобиль, на котором предположительно скрылись грабители. В полиции подчеркнули, что в здании библиотеки и в центральных районах города действует развитая система видеонаблюдения, которая способна распознавать лица.

Выставка «От книги к музею» близилась к завершению, когда злоумышленники прошли через главный вход и направились к ближайшей станции метро с мешком, по всей видимости, наполненным произведениями искусства.

Местные СМИ опубликовали кадры, на которых, как утверждается, видно, как мужчины скрываются с места преступления.

Jornal Nacional tem acesso a imagens que mostram roubo de obras de arte de biblioteca de São Paulo.



Trezes gravuras de Henri Matisse e Candido Portinari estão desaparecidas. Um suspeito foi preso.



Confira a reportagem completa: https://t.co/zbMxxPYDNp #JN pic.twitter.com/NPcSCXDfMy — Jornal Nacional (@jornalnacional) December 9, 2025

Полный список похищенных предметов пока не опубликован. Однако газета Folha de São Paulo сообщила, что среди украденного оказался редкий коллаж Матисса, созданный для книги «Джаз», вышедшей ограниченным тиражом.

🇧🇷 Armed criminals stole eight engravings by Henri Matisse from the São Paulo Library



Five works by Brazilian artist Candido Portinari were also stolen. All of them were part of an exhibition.



It is noted that surveillance cameras were operating in the premises. The artworks… pic.twitter.com/DmQUeSb4mv — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 7, 2025

Специалисты в области искусства называют стоимость похищенных гравюр неизмеримо высокой и подчеркивают культурную значимость Матисса, который является одной из ключевых фигур искусства XX века, а также Портинари, чьи образы сельской жизни Бразилии стали важной частью модернистского движения страны.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Напомним, в октябре в Париже произошло ограбление Лувра. За семь минут злоумышленники похитили ювелирные украшения и драгоценности общей стоимостью около 88 млн евро. Спустя неделю полиция задержала нескольких подозреваемых. После ограбления стало известно, что примерно в трети залов музея отсутствуют камеры видеонаблюдения, а установленная сигнализация не сработала.

Через месяц после ограбления двум бельгийцам снова удалось перехитрить службу безопасности Лувра.



