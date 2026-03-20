Готовность железных дорог к паводковому периоду проверили в Акмолинской области

В ходе инспекции обследован участок Астана — Джалтырь — Атбасар. Отмечено, что работы по очистке водопропускных труб и четырех крупных мостов проводятся на надлежащем уровне, что обеспечит безопасный пропуск паводковых вод.

На данном участке было обследовано 10 паводкоопасных участка, которые обеспечивают безопасный пропуск талых вод. В целом по отделению дороги сформировано 4 противоразмывных поезда. Для оперативного реагирования в паводковый период заготовлены необходимые инертные и строительные материалы, включая 150 кубических метров бутового камня, 700 некондиционных железобетонных шпал, один металлический пролёт и 4 инвентарных рельсовых пакета. Работы по очистке мостов и искусственных сооружений на участке Астана — Атбасар — Есиль выполнены на 90%. Оставшиеся мероприятия по очистке от снега ведутся в плановом режиме.

Дополнительно проведена проверка 6 водоёмов, на первую декаду апреля запланированы буровзрывные работы на реке Жабай. Также было отмечено о необходимости усилить работы по углублению реки Колутон и строительству защитной дамбы вокруг с. Колутон.

Министерством транспорта поручено обеспечить скорейшее завершение всех работ по очистке объектов инфраструктуры от снега. Особое внимание уделено необходимости качественного совместного обследования с местными исполнительными органами состояния частных водоёмов, расположенных вблизи железной дороги.

Напомним, что под угрозой паводков оказались 30 населенных пунктов в Казахстане.