РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 20 Март 2026 | GMT +5

    Готовность железных дорог к паводковому периоду проверили в Акмолинской области

    Министерство транспорта совместно с АО НК «КТЖ» и местными исполнительными органами проверило готовность мостов, водопропускных труб и железнодорожной инфраструктуры к паводковому периоду на Акмолинском отделении магистральной сети, передает агентство Kazinform.

    Фото: Министерство транспорта

    В ходе инспекции обследован участок Астана — Джалтырь — Атбасар. Отмечено, что работы по очистке водопропускных труб и четырех крупных мостов проводятся на надлежащем уровне, что обеспечит безопасный пропуск паводковых вод.

    На данном участке было обследовано 10 паводкоопасных участка, которые обеспечивают безопасный пропуск талых вод. В целом по отделению дороги сформировано 4 противоразмывных поезда. Для оперативного реагирования в паводковый период заготовлены необходимые инертные и строительные материалы, включая 150 кубических метров бутового камня, 700 некондиционных железобетонных шпал, один металлический пролёт и 4 инвентарных рельсовых пакета. Работы по очистке мостов и искусственных сооружений на участке Астана — Атбасар — Есиль выполнены на 90%. Оставшиеся мероприятия по очистке от снега ведутся в плановом режиме.

    Дополнительно проведена проверка 6 водоёмов, на первую декаду апреля запланированы буровзрывные работы на реке Жабай. Также было отмечено о необходимости усилить работы по углублению реки Колутон и строительству защитной дамбы вокруг с. Колутон.

    Министерством транспорта поручено обеспечить скорейшее завершение всех работ по очистке объектов инфраструктуры от снега. Особое внимание уделено необходимости качественного совместного обследования с местными исполнительными органами состояния частных водоёмов, расположенных вблизи железной дороги.

    Напомним, что под угрозой паводков оказались 30 населенных пунктов в Казахстане.

    Теги:
    Регионы Казахстана Министерство транспорта РК КТЖ Паводки в Казахстане Железная дорога Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
    Автор
