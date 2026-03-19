    18:20, 18 Март 2026 | GMT +5

    Под угрозой паводков оказались 30 населенных пунктов в Казахстане

    В Казахстане информационные системы спрогнозировали возможную угрозу паводков для 30 населенных пунктов в ряде регионов. Об этом сообщил председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Серик Джунисбеков на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    Моделирование провели в системах Tasqyn и Talsim-NG. Согласно прогнозу, основной ресурс в период весеннего половодья сосредоточат в регионах повышенного риска.

    — В настоящее время указанные информационные системы смоделировали возможную угрозу для 30 населенных пунктов
    Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай, — сообщил Джунисбеков.

    Для оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки в МЧС утвердили план мер по защите населения и территорий. В рамках документа сформировали группировку сил гражданской защиты численностью свыше 39 тысяч человек, задействуют около 12 тысяч единиц техники, более четырех тысяч водооткачивающих и 700 плавательных средств.

    Дополнительно в резерве находятся 930 человек, 113 единиц техники, 99 водооткачивающих и 35 плавательных средств.

    Ранее сообщалось о том, что в Казахстане определили районы с высоким риском паводков в наиболее подверженных областях в период весеннего половодья.

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
