Под угрозой паводков оказались 30 населенных пунктов в Казахстане

Моделирование провели в системах Tasqyn и Talsim-NG. Согласно прогнозу, основной ресурс в период весеннего половодья сосредоточат в регионах повышенного риска.

— В настоящее время указанные информационные системы смоделировали возможную угрозу для 30 населенных пунктов

Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай, — сообщил Джунисбеков.

Для оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки в МЧС утвердили план мер по защите населения и территорий. В рамках документа сформировали группировку сил гражданской защиты численностью свыше 39 тысяч человек, задействуют около 12 тысяч единиц техники, более четырех тысяч водооткачивающих и 700 плавательных средств.

Дополнительно в резерве находятся 930 человек, 113 единиц техники, 99 водооткачивающих и 35 плавательных средств.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане определили районы с высоким риском паводков в наиболее подверженных областях в период весеннего половодья.