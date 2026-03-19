Под угрозой паводков оказались 30 населенных пунктов в Казахстане
В Казахстане информационные системы спрогнозировали возможную угрозу паводков для 30 населенных пунктов в ряде регионов. Об этом сообщил председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Серик Джунисбеков на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Моделирование провели в системах Tasqyn и Talsim-NG. Согласно прогнозу, основной ресурс в период весеннего половодья сосредоточат в регионах повышенного риска.
— В настоящее время указанные информационные системы смоделировали возможную угрозу для 30 населенных пунктов
Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай, — сообщил Джунисбеков.
Для оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки в МЧС утвердили план мер по защите населения и территорий. В рамках документа сформировали группировку сил гражданской защиты численностью свыше 39 тысяч человек, задействуют около 12 тысяч единиц техники, более четырех тысяч водооткачивающих и 700 плавательных средств.
Дополнительно в резерве находятся 930 человек, 113 единиц техники, 99 водооткачивающих и 35 плавательных средств.
