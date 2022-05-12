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Государство управляет природными ресурсами только от имени народа – Минюст РК
12 Мая 2022 19:34

Государство управляет природными ресурсами только от имени народа – Минюст РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции РК Алма Муканова заявила, что перевести народное достояние в частную собственность не будет возможным ни при каких обстоятельствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается объявить землю, ее недра, воду, растительный и животный мир, другие природные ресурсы собственностью народа. Право собственности от имени народа осуществляется государством. Государственные институты управляют этими ресурсами только от имени народа. Перевести народное достояние в частную собственность не будет возможным ни при каких обстоятельствах. Есть также момент, касающийся власти. По Конституции власть принадлежит народу, но народ осуществляет свою власть через государственные институты», - сказала Алма Муканова на семинаре в Центральной избирательной комиссии.

По ее словам, в рамках конституционной реформы предусматривается запрет на членство в политических партиях не только Президента, но и других высокопоставленных должностных лиц.

«Предлагается запретить председателям и судьям Конституционного суда, Верховного суда и иных судов, председателю и членам Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты состоять в политической партии, профсоюзах и поддерживать какую-либо партию», - заключила А. Муканова.

Ранее сообщалось, что согласно законопроекту «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», Президент РК не должен состоять в политической партии.


Автор:
Корреспондент

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