Государство должно обеспечить условия для свободы творчества — Мурат Абенов

— Коллеги поддержали инициативу о закреплении соответствующей нормы, касающейся свободы творчества. Наряду с этим были внесены предложения по обеспечению свободы творчества, свободы слова, а также свободы научных исследований. Без принятия последовательных и целенаправленных мер в этом направлении развитие экономики будет затруднено, а создание новых инноваций окажется невозможным. Мои коллеги — члены Конституционной комиссии — поддерживают данные предложения, поэтому я считаю, что они будут включены в новую редакцию Конституции. При этом необходимо помнить, что реализация моей свободы не должна наносить ущерб свободе другого человека, — подчеркнул Мурат Абенов.

По его мнению, именно государство должно взять на себя обязательства по обеспечению гарантий свободы творчества.

— К примеру, в настоящее время в стране открываются так называемые школы будущего. Это, в свою очередь, предоставляет образовательным учреждениям возможность проводить современные научные исследования. Такие школы оснащаются новейшими цифровыми устройствами, различными робототехническими комплексами. В результате дети из семей с не самым высоким уровнем дохода получают возможность свободно и полноценно заниматься творческой деятельностью. Благодаря этому сегодня школьники принимают участие в различных конкурсах и олимпиадах. В этой связи я предложил нормативно закрепить государственные гарантии. Я подчеркнул, что государство должно гарантировать детям не только получение среднего образования, но и доступ к дополнительному образованию, направленному на исследовательскую деятельность и занятия инновациями. В настоящее время мы продолжаем детальную проработку этого вопроса, — отметил депутат.

Ранее мы сообщали о том, что на первом заседании Комиссии по конституционной реформе Мурат Абенов выступил с предложением более четко и конкретно определить содержание понятия свободы творчества в Конституции.

Кроме того, на четвертом заседании Комиссии по конституционной реформе заместитель председателя Конституционного суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов представил сводный проект изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Основной закон страны.