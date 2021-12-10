Государственные награды к 30-летию Независимости Казахстана вручили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце Республики прошло торжественное мероприятие «Алматы – Тәуелсіздіктің алтын бесігі» с участием председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева и акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. Государственные награды вручили общественным деятелям, руководителям желтоксановских организаций, госслужащим, деятелям науки и искусства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким города Бакытжан Сагинтаев отметил особую роль мегаполиса, исторически ставшего колыбелью независимости. Именно здесь 16 декабря 1991 года был официально провозглашен суверенитет Республики Казахстан, здесь были приняты основополагающие документы независимого государства.

«Именно в Алматы были приняты важные для страны решения, принята Конституция, государственные символы, создание Вооруженных сил, введение национальной валюты. Окончательные результаты всенародных выборов Первого Президента были объявлены также в Алматы. В 1998 году Первым Президентом был подписан Закон «Об особом статусе Алматы», - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, подчеркнув, что Елбасы назвал Алматы «Золотой колыбелью независимости».

«Президент Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что символично, что ровно пять лет спустя после тех трагичных событий была провозглашена независимость. Нам необходимо по достоинству оценить и всячески популяризировать мужество и подвиг героев Желтоксана. Они первые ласточки этой свободы, герои декабря. Елбасы в своей статье «Уроки Независимости» сказал, что 30 лет назад наш народ сделал выбор в пользу свободы», - напомнил Б. Сагинтаев.

Аким города также отметил вклад алматинцев, особенно старшего поколения в развитие мегаполиса.

«30-летняя годовщина Независимости Казахстана для каждого из нас - значимое событие. За эти годы укрепился национальный дух, развивалась преемственность поколений, зарождалась современная история. Сегодня мы строим государство, придерживаясь идеи общенационального единства, мира и согласия «Мәңгілік ел». Мы идем по проложенному нашими предками пути, мечтавшим о независимости», - сказал Бакытжан Сагинтаев, поблагодарив горожан за труд и участие в становлении и развитии Независимости страны.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев по поручению Президента принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости. Выступая перед жителями города, он отметил, что за годы независимости Казахстан сформировал собственную государственность и провел международно-правовое оформление государственной границы. Спикер Сената подчеркнул, что благодаря политике Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева наша страна стала полноправным и влиятельным членом международного сообщества, была построена новая столица, интенсивно развивались и регионы страны.

«За годы независимости Алматы получил значительный импульс к развитию. Сегодня это один из самых динамично развивающихся и экономически сильных городов не только Казахстана, но и всего постсоветского пространства. Практически каждый пятый предприниматель в стране работает в Алматы», - сказал Маулен Ашимбаев.

По словам спикера Сената, в Алматы сосредоточен качественный человеческий капитал.

«Здесь сформировано «модернизационное ядро» экономики будущего: креативный класс и активное гражданское общество. Сюда стекаются таланты из разных регионов страны. Алматы – лидер по инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Как отметил Глава государства, опыт Алматы по развитию креативной экономики необходимо масштабировать на всю страну», - заявил Маулен Ашимбаев.

В ходе торжественного мероприятия Маулен Ашимбаев и Бакытжан Сагинтаев от имени Президента вручили государственные награды алматинцам, внесшим особый вклад в развитие страны и города.

Так, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет награжден орденом «Барыс» IIІ степени, орден «Парасат» вручен ветерану труда К. Байкенову, руководителю ДСЭК по г. Алматы Ж. Бекшину. Орденом «Достық» І степени отмечен ректор университета КИМЭП Ч.Й. Бэнг. Государственных наград удостоились деятели науки и образования, культуры и здравоохранения, госслужащие и работники строительных компаний и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города.