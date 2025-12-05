Государственному театру кукол Алматы присвоен «академический» статус

В акимате города сообщили, что значимое событие стало признанием многолетнего вклада театра в развитие национальной культуры и духовного воспитания подрастающего поколения.

Основанный в 1935 году по инициативе выдающегося государственного деятеля Темирбека Жургенова, театр на протяжении 90 лет остается одним из важнейших культурных центров страны. Сегодня репертуар театра формируется в соответствии с современными запросами аудитории, сочетая высокую художественность, познавательную и воспитательную направленность.

— Особое место в репертуаре занимают спектакли по мотивам казахских народных сказок и легенд, такие как «Ортеке», «Тайна Наурыза», «Ур, Токпак!», «Ер Тостик», «Канбак шал», «Алтын адам». Эти спектакли не только знакомят детей с богатым культурным наследием казахского народа, но и воспитывают патриотизм, смелость, доброту. Наряду с этим на сцене идут спектакли по мотивам лучших произведений мировой литературы, такие как «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка», «Три поросенка», «Снежная королева», «Дюймовочка», которые учат маленьких зрителей милосердию, заботе и человечности. Для взрослой аудитории в репертуаре имеются философские и драматические спектакли «Без лица», «Шинель», «Старик и море», «Материнское поле», «Макбет. Иллюзия», «Ромео и Джульетта», побуждающие к глубокому осмыслению жизни и внутреннему диалогу, — отметили в акимате.

Одним из крупнейших культурных проектов театра кукол за последние годы стал ежегодный Международный фестиваль театров кукол Almaty Puppet Festival. Этот фестиваль превратил Алматы в одну из значимых международных площадок кукольного искусства. В разные годы в нем принимали участие творческие коллективы из Испании, Италии, Чехии, Польши, Китая, Индии, Болгарии, Турции, России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Фестиваль стал живым пространством профессионального диалога, обмена опытом и творческого взаимодействия, настоящим культурным праздником как для детей, так и для взрослых.

Активно развивается и международная деятельность театра. Коллектив достойно представлял казахстанское искусство на престижных театральных фестивалях во Франции, Канаде, Болгарии, Турции, где становился лауреатом и призером.

Ранее сообщалось, что театр кукол Алматы стал обладателем Гран-при фестиваля «Ортеке».

Напомним, Талдыкорганский драмтеатр имени Бикен Римовой также получил статус академического.