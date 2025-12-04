Талдыкорганский драмтеатр имени Бикен Римовой получил статус академического

Художественный руководитель театра Сагындык Жумадил подчеркнул, что за более чем 50-летнюю историю, на сцене поставлено множество спектаклей, воспитано немало талантливых артистов, а присвоение академического статуса — это не только высокая оценка труда коллектива, но и большая ответственность.

Талдыкорганский драматический театр им. Б. Римовой был основан в 1975 году и в этом году отметил своё 50-летие. Первой постановкой стала пьеса Габита Мусрепова «Козы Корпеш — Баян сулу».

Сегодня в труппе работают народные артисты Казахстана Алмахан Кенжебекова, Алихан Ыдырышева, Дулыга Акмолда и Лидия Каденова. Всего в театре трудятся 145 человек, из них 61 — молодые специалисты; творческая группа насчитывает 72 человек.

С начала образования области Жетысу в регионе проводится международный театральный фестиваль «BIKEN FEST». В 2025 году в нём приняли участие девять театров из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и различных регионов Казахстана.

