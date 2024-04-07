Госматрезерв могут разбронировать для ВКО

Из государственного материального резерва разбронирована спецтехника на 1 млрд 474 млн тенге для помощи пострадавшим от паводков регионам. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета государственного материального резерва Руслан Ормагамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На складах в резерве хранятся продукты питания, товары для ликвидации ЧС, специальная автомобильная техника, палатки, постельные принадлежности и другие необходимые для жизнеобеспечения населения товары, - сказал Руслан Ормагамбетов.

Спикер добавил, что для предупреждения и ликвидации ЧС по поручению Главы государства для Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской области из государственного материального резерва по состоянию на 7 апреля разбронирована 51 единица специальной автомобильной техники, в том числе: экскаваторы, вахтовые и грязевые помпы, автосамосвалы, палатки и постельные принадлежности на 15 400 человек, на сумму 1 млрд 474 млн тенге.

- Кроме того, для принятия мер по ликвидации последствий ЧС, связанных с паводками, прорабатывается вопрос по дополнительному выпуску из государственного материального резерва необходимых товаров для передачи акимату ВКО. Техника и товары, выдаваемые из госматрезерва, являются новыми, современными и необходимыми для ликвидации ЧС, - добавил Руслан Ормагамбетов.

Отмечено, что товары размещены в филиалах госматрезерва в 10 регионах страны.

Ранее сообщалось о том, что свыше 12 тысяч человек борются с паводком в Казахстане. В стране подтоплены 3686 домов.

6 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.