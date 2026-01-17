Госдепартамент США разъяснил приостановку иммиграционных виз для граждан 75 стран

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США сообщил, что с 21 января текущего года Государственный департамент приостанавливает выдачу иммиграционных виз всем заявителям, если они являются гражданами любой из следующих стран: Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бирма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Куба, Демократическая Республика Конго, Доминика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Ирак, Иран, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Молдова, Монголия, Марокко, Непал, Нигерия, Никарагуа, Северная Македония, Черногория, Ямайка, Пакистан, Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Суданская республика, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.

— Госсекретарь Марко Рубио ввел эту паузу до тех пор, пока мы не сможем обеспечить максимальную проверку новых иммигрантов, чтобы убедиться в их праве на получение визы в США, в том числе в том, что они не будут пользоваться государственной помощью, — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Несмотря на то, что в списке есть Казахстан, данная мера коснется только лиц, планирующих переезд на постоянное место жительства в США по иммиграционной визе, и не затронет наших граждан, рассматривающих временное пребывание в США по неиммиграционным визам.

— Это действие распространяется только на выдачу иммиграционных виз. Оно не распространяется на неиммиграционные визы, например, для туристов, спортсменов, квалифицированных работников и членов их семей, — разъясняется в ответе Госдепартамента США.

К иммиграционным визам США относятся: IR1, CR1, K-3 (супруг гражданина США), IR3, IR4, IH3, IH4 (межгосударственное усыновление детей-сирот гражданами США), IR2, IR5, CR2, F1, F3, F4 (некоторые члены семей граждан США), F2A, F2B (некоторые члены семей законных постоянных резидентов), E (приоритетные работники и специалисты), С5, T5, R5, I5 (создание рабочих мест/инвесторы), S (некоторые особые категории иммигрантов) и другие.

При этом, необходимо разъяснить, что граждане Казахстана смогут получать неиммиграционные визы для временного пребывания на территории США следующих категорий: B (туризм, бизнес, спортсмены), F/M/J (учеба, обмен), H/L/O/P/Q/R (работа, трансфер, талант, артист), E (торговля, инвестиции), C (транзит), D (члены экипажа), К (для женихов/невест) и другие.

Однако, необходимо учесть, что будет действовать визовый залог, введенный США до $15 тысяч для жителей отдельных стран Центральной Азии, который не касается граждан Казахстана.