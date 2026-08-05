Горевший три дня карьер с мусором потушили в Аксайском ущелье близ Алматы

В понедельник, 3 августа, в Карасайском районе в Аксайском ущелье на территории карьера «Аксай» произошло возгорание мусора, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание мусора полностью ликвидировано. Тушение осложнялось тем, что очаги тления находились на крутом труднодоступном склоне, подъезд пожарной техники к которому был затруднен. Кроме того, сильные порывы ветра способствовали распространению тления.

В ликвидации возгорания были задействованы 25 человек личного состава и 17 единиц техники МЧС, местных исполнительных органов и частной организации.

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