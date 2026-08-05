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    Горевший три дня карьер с мусором потушили в Аксайском ущелье близ Алматы

    В понедельник, 3 августа, в Карасайском районе в Аксайском ущелье на территории карьера «Аксай» произошло возгорание мусора, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Горевший три дня карьер с мусором потушили в Аксайском ущелье близ Алматы
    Кадр из видео

    Возгорание мусора полностью ликвидировано. Тушение осложнялось тем, что очаги тления находились на крутом труднодоступном склоне, подъезд пожарной техники к которому был затруднен. Кроме того, сильные порывы ветра способствовали распространению тления.

    В ликвидации возгорания были задействованы 25 человек личного состава и 17 единиц техники МЧС, местных исполнительных органов и частной организации.

    27 июля в ЗКО вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном в 15 километрах от поселка Зачаганск.

    МЧС Пожар Регионы Казахстана Мусор Алматинская область Алматы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор