Жители Уральска пожаловались на едкий дым от горящего полигона

В социальных сетях появилась информация о том, что из-за дыма с полигона твердых бытовых отходов жителям Уральска стало трудно дышать, передает корреспондент Kazinform.

По словам жителей, если ветер дует со стороны полигона, город накрывает дымом.

Пожар на полигоне, расположенном в 15 километрах от поселка Зачаганск, вспыхнул 27 июля. В связи с этим корреспондент Kazinform выяснил текущую обстановку.

По сведениям, поступившим из акимата Уральска, на полигоне продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Из 15 гектаров охваченной огнем территории полностью потушено 12,5 гектара. На оставшейся площади в 2,5 гектара сохраняются очаги тления.

В настоящее время на очагах тления проводятся работы по поливу водой и засыпке потушенных участков грунтом в рамках рекультивации. С начала работ на полигон доставлено 94 305 тонн грунта и использовано 8 630 кубических метров воды.

— К работам по ликвидации последствий пожара привлечены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов. На месте происшествия работают 37 человек и 25 единиц техники. В их числе автоцистерны, водовозные машины, грузовые самосвалы, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и другая специальная техника. Ситуация находится на постоянном контроле. Работы будут продолжаться до полного уничтожения очагов тления, — говорится в официальном ответе.

В связи с возгоранием мусора специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля Уральска совместно с сотрудниками лаборатории филиала РГП «Национальный центр экспертизы» провели исследование качества атмосферного воздуха на участке санитарно-защитной зоны, граничащем с жилой застройкой.

Как сообщила пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Кенжегуль Мухитова, по результатам лабораторных исследований в отдельных пробах воздуха, отобранных на территории поселка Деркул, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций сероводорода и оксида углерода.

— Результаты исследования направлены в уполномоченные государственные органы, в частности в департамент экологии Западно-Казахстанской области, управление по чрезвычайным ситуациям города Уральска и акиму Уральска для принятия соответствующих мер. Завтра будут отобраны и исследованы новые пробы, — сказала К. Мухитова.

Ранее сообщалось, что на территории Уральска объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба из-за пожара на полигоне.