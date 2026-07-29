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    Режим ЧС объявлен в Уральске

    На территории Уральска объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар на полигоне
    Фото: акимат Уральска

    Из-за аномально высокой температуры воздуха на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном примерно в 15 километрах от поселка Зачаганск, произошел пожар. Общая площадь возгорания составляет 12 гектаров.

    Как сообщили в акимате Уральска, сразу после поступления сообщения о пожаре были оперативно организованы работы по локализации и ликвидации возгорания. На очаги пожара непрерывно подается вода, а потушенные участки засыпаются грунтом.

    В настоящее время для полной ликвидации пожара на месте задействованы 34 единицы специальной техники.

    В связи со сложившейся ситуацией на территории Уральска объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. Руководство мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации возложено на заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева.

    — Ситуация находится под постоянным контролем. Принимаются все необходимые меры для полной ликвидации пожара и максимального сокращения распространения дыма, — сообщили в акимате Уральска.

    Ранее сообщалось, что число лесных пожаров в Актюбинской области выросло на 57%.

    Уральск Регионы Казахстана Акимат Режим ЧС Природные пожары Окружающая среда
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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