Режим ЧС объявлен в Уральске

Из-за аномально высокой температуры воздуха на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном примерно в 15 километрах от поселка Зачаганск, произошел пожар. Общая площадь возгорания составляет 12 гектаров.

Как сообщили в акимате Уральска, сразу после поступления сообщения о пожаре были оперативно организованы работы по локализации и ликвидации возгорания. На очаги пожара непрерывно подается вода, а потушенные участки засыпаются грунтом.

В настоящее время для полной ликвидации пожара на месте задействованы 34 единицы специальной техники.

В связи со сложившейся ситуацией на территории Уральска объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. Руководство мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации возложено на заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева.

— Ситуация находится под постоянным контролем. Принимаются все необходимые меры для полной ликвидации пожара и максимального сокращения распространения дыма, — сообщили в акимате Уральска.

Ранее сообщалось, что число лесных пожаров в Актюбинской области выросло на 57%.