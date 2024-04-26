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    17:19, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Горение на территории «Семей орманы» локализовано

    Горение на территории «Семей орманы» локализовано
    Фото: МЧС

    26 апреля на пульт 112 поступило информация о том, что в Бородулихинском районе на территории филиала ГЛПР «Семей Орманы» происходит горение лесопокрытой территории, передает агентство Kazinform.

    По сведениям филиала местность является труднодоступной и болотистой. 

    — В тушении пожара задейстованы силы средства ДЧС области Абай и лесники, в количестве 36 человек и 9 единиц техники. Дополнительно из города Семей направлены силы и средства ДЧС области Абай 21 человек личного состава и 6 единиц техники. Предварительная площадь пожара 0,22 гектар. Жертв и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

    Напомним, сегодня в «Семей Орманы» области Абай снова загорелся лес. Как сообщили в акимате, причина возгорания — упавшее на высоковольтную линию электроэнергии сухое дерево.

    Теги:
    Пожар Абайская область Лесные пожары
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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