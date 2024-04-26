Стала известна причина пожара в Семей орманы

В акимате Абайской области назвали причину пожара в лесничестве «Семей Орманы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК сообщили, что 26 апреля в 13:21 в УКС поступила информация о том, что на территории Бородулихинского филиала ГЛПР «Семей Орманы» происходит горение лесных насаждений (сосны). Отмечается, что местность труднодоступная и заболоченная.

По данным МЧС РК на 15:18, пожар был локализован на предварительной площади 0,22 гектара.

— Причина возгорания — упавшее на высоковольтную линию электроэнергии сухое дерево, — сообщили в областном акимате.

Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» области Абай произошел лесной пожар. Огнем было уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда.

Погибли 14 работников Новошульбинского филиала резервата «Семей-Орманы».