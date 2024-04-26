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    16:21, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Стала известна причина пожара в Семей орманы

    Стала известна причина пожара в Семей орманы
    Фото: МЧС РК

    В акимате Абайской области назвали причину пожара в лесничестве «Семей Орманы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК сообщили, что 26 апреля в 13:21 в УКС поступила информация о том, что на территории Бородулихинского филиала ГЛПР «Семей Орманы» происходит горение лесных насаждений (сосны). Отмечается, что местность труднодоступная и заболоченная.

    По данным МЧС РК на 15:18, пожар был локализован на предварительной площади 0,22 гектара.

    — Причина возгорания — упавшее на высоковольтную линию электроэнергии сухое дерево, — сообщили в областном акимате.

    Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» области Абай произошел лесной пожар. Огнем было уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда.

    Погибли 14 работников Новошульбинского филиала резервата «Семей-Орманы».

    Теги:
    МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Семей орманы Пожарные Абайская область Пожар в области Абай Лесные пожары Пожары в Казахстане
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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