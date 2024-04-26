В «Семей орманы» снова произошел пожар

В «Семей Орманы» области Абай снова загорелся лес, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, 26 апреля в 13:21 в УКС поступила информация о том, что в Бородулихинском районе в 15 км от села Бородулиха, на территории Бородулихинского филиала ГЛПР «Семей Орманы» происходит горение лесных насаждений (сосны). Отмечается, что местность труднодоступная и заболоченная.

Лесничество «Семей Орманы» проводит работы по тушению пожара. Выехали 17 человек и 9 единиц техники.

По данным МЧС РК на 15.18, пожар локализован на предварительной площади 0,22 гектар.

Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» области Абай произошел лесной пожар. Огнем было уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 14 работников Новошульбинского филиала резервата «Семей-Орманы».