Google упростила виртуальную примерку одежды — достаточно селфи

Пользователям больше не нужна фотография в полный рост, чтобы увидеть, как может выглядеть наряд, теперь достаточно селфи.

Компания заявила, что модель Gemini 2.5 Flash Image генерирует цифровую версию тела пользователя для виртуальной примерки на основе одного селфи. Далее нужно будет лишь указать свой размер для получения сгенерированных изображений.

В компании пояснили: те, кто предпочитает старый метод, по-прежнему могут загружать фотографии в полный рост для виртауальной примерки.

Существует система, которая блокирует загрузку определенных селфи, например, знаменитостей, детей или других «небезопасных» изображений. Однако пользователи выражают обеспокоенность тем, что в случае сбоя системы эта функция может быть использована в злонамеренных целях.

Функция примерки от Google была впервые представлена ​​в мае этого года на мероприятии Google I/O 2025.

