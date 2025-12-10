РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:34, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пентагон начнет использовать Google Gemini для анализа военных данных

    Пентагон решил использовать систему искусственного интеллекта Google Gemini для работы более чем трех миллионов военнослужащих и гражданских сотрудников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: Nano Banana Pro / Qazinform

    В структурах Министерства обороны США внедряют генеративный ИИ. Для этого запустили правительственную платформу GenAI.mil.

    — Сегодня мы запускаем GenAI.mil. Эта платформа предоставляет самые мощные в мире модели искусственного интеллекта непосредственно в руки каждого американского воина. Мы продолжим активно внедрять лучшие в мире технологии, чтобы сделать наши вооруженные силы более смертоносными, чем когда-либо прежде. И все это — американского производства, — сообщил глава ведомства Пит Хегсет в соцсетях.

    Контракт Google с Министерством обороны США оценивается в 200 млн долларов. Аналогичные соглашения о внедрении ИИ также заключили с компаниями OpenAI, xAI и Anthropic. Цель программы — интеграция передовых моделей искусственного интеллекта в повседневную работу вооруженных сил и гражданского персонала Пентагона.

    Власти ожидают, что платформа позволит оперативно анализировать видеозаписи и изображения, и обеспечит США преимущество на так называемом «цифровом поле боя».

    Оригинал материала на английском языке читайте здесь

    Ранее сообщалось, что в Минобороны РК начало работать подразделение по внедрению ИИ. Оно будет заниматься разработкой и внедрением ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизации управления, моделирования оперативных сценариев и повышения скорости принятия управленческих решений в условиях современной военной обстановки. 

    Теги:
    Военные пентагон Искусственный интеллект Мировые новости ИИ США
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают