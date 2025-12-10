Пентагон начнет использовать Google Gemini для анализа военных данных

В структурах Министерства обороны США внедряют генеративный ИИ. Для этого запустили правительственную платформу GenAI.mil.

— Сегодня мы запускаем GenAI.mil. Эта платформа предоставляет самые мощные в мире модели искусственного интеллекта непосредственно в руки каждого американского воина. Мы продолжим активно внедрять лучшие в мире технологии, чтобы сделать наши вооруженные силы более смертоносными, чем когда-либо прежде. И все это — американского производства, — сообщил глава ведомства Пит Хегсет в соцсетях.

Контракт Google с Министерством обороны США оценивается в 200 млн долларов. Аналогичные соглашения о внедрении ИИ также заключили с компаниями OpenAI, xAI и Anthropic. Цель программы — интеграция передовых моделей искусственного интеллекта в повседневную работу вооруженных сил и гражданского персонала Пентагона.

Власти ожидают, что платформа позволит оперативно анализировать видеозаписи и изображения, и обеспечит США преимущество на так называемом «цифровом поле боя».

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РК начало работать подразделение по внедрению ИИ. Оно будет заниматься разработкой и внедрением ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизации управления, моделирования оперативных сценариев и повышения скорости принятия управленческих решений в условиях современной военной обстановки.