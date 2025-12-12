Time выбрал «Человеком года» создателей искусственного интеллекта

На одной из двух обложек журнала — глава Nvidia Дженсен Хуанг, основатель Meta Марк Цукерберг, владелец X Илон Маск и «крестная мать» искусственного интеллекта Фэй-Фэй Ли.

— 2025-й стал годом, когда полный потенциал искусственного интеллекта ворвался в наше поле зрения и когда стало ясно, что обратного пути уже не будет, — объявила редакция о своем решении в сети Х.

В этом году Time подготовили две обложки: на одной — художественное изображение букв «AI» (ИИ), окруженных рабочими, на другой — живописный портрет лидеров индустрии.

— В этом году дискуссия о том, как использовать ИИ ответственно, уступила место гонке по его максимально быстрому внедрению, — заявили в Time, представляя новые обложки — Благодаря Хуангу, Сону, Альтману и другим титанам искусственного интеллекта человечество на полной скорости, без тормозов, мчится по шоссе к высокоавтоматизированному и крайне неопределенному будущему.

Эксперты говорят, что такое решение подчеркивает, насколько быстро искусственный интеллект и компании, стоящие за ним, меняют общество.

Журнал Time выбирает «человека года» с 1927 года.

В прошлом издание уже несколько раз давало звание человека года не конкретным людям, а группам людей, явлениям или даже предметам.

Так, в 1950-м и 2003 годах человеком года были объявлены американские солдаты, в 1960-м — американские ученые, а в 2001-м — протестующие. В 1982-м Time назвал человеком года компьютер, а в 1988-м — оказавшуюся в опасности Землю.

В 2024-м человеком года по версии Time стал президент США Дональд Трамп.