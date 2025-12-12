РУ
    Time выбрал «Человеком года» создателей искусственного интеллекта

    Создатели искусственного интеллекта (ИИ) получили звание человека 2025 года по версии американского журнала Time, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Time выбрал «Человеком года» создателей искусственного интеллекта
    Фото: Time

    На одной из двух обложек журнала — глава Nvidia Дженсен Хуанг, основатель Meta Марк Цукерберг, владелец X Илон Маск и «крестная мать» искусственного интеллекта Фэй-Фэй Ли.

    — 2025-й стал годом, когда полный потенциал искусственного интеллекта ворвался в наше поле зрения и когда стало ясно, что обратного пути уже не будет, — объявила редакция о своем решении в сети Х. 

    В этом году Time подготовили две обложки: на одной — художественное изображение букв «AI» (ИИ), окруженных рабочими, на другой — живописный портрет лидеров индустрии.

    — В этом году дискуссия о том, как использовать ИИ ответственно, уступила место гонке по его максимально быстрому внедрению, — заявили в Time, представляя новые обложки — Благодаря Хуангу, Сону, Альтману и другим титанам искусственного интеллекта человечество на полной скорости, без тормозов, мчится по шоссе к высокоавтоматизированному и крайне неопределенному будущему.

    Эксперты говорят, что такое решение подчеркивает, насколько быстро искусственный интеллект и компании, стоящие за ним, меняют общество.

    Журнал Time выбирает «человека года» с 1927 года.

    В прошлом издание уже несколько раз давало звание человека года не конкретным людям, а группам людей, явлениям или даже предметам.

    Так, в 1950-м и 2003 годах человеком года были объявлены американские солдаты, в 1960-м — американские ученые, а в 2001-м — протестующие. В 1982-м Time назвал человеком года компьютер, а в 1988-м — оказавшуюся в опасности Землю.

    В 2024-м человеком года по версии Time стал президент США Дональд Трамп.

     

    Теги:
    Искусственный интеллект Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
