Гонконг намерен ввести регулирование агрегаторов такси

Как отмечается, падение доходов традиционных такси в последние годы стало одной из причин инициативы властей. Представители отрасли заявляют, что отсутствие законодательных норм создаёт неравные условия ведения бизнеса.

Согласно документу, представленному в Законодательный совет, все платформы, предоставляющие услуги онлайн-такси, обязаны будут получить лицензию и соблюдать определённые требования. За работу без официального разрешения предусмотрены штрафы и уголовная ответственность, включая лишение свободы.

Компания Uber выразила поддержку мерам, направленным на повышение стандартов безопасности, включая обязательное страхование, экзамены для водителей и регулярные техосмотры. В то же время агрегатор такси проявил обеспокоенность возможными ограничениями на количество автомобилей, заявив, что такие меры могут привести к росту цен, увеличению времени ожидания и снижению доходов водителей.

Согласно опросу, проведённому Uber среди более 4,8 тыс. водителей в Гонконге, около 80% участников опасаются, что строгие квоты и высокие лицензионные сборы могут поставить под угрозу их доходы.

Глава администрации Гонконга Джон Ли заявил на пресс-конференции, что в обществе существует понимание необходимости регулирования онлайн-такси для обеспечения безопасности пассажиров. Он также подчеркнул важность создания условий для сосуществования цифровых сервисов и традиционных такси.

Предложения по системе квот планируется представить в первой половине 2026 года. До этого времени правительство намерено внести соответствующие поправки в законодательство в третьем квартале текущего года. Подать заявку на лицензию смогут лица старше 21 года, имеющие годовой стаж вождения, без серьёзных нарушений ПДД за последние пять лет и успешно прошедшие аттестацию.

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