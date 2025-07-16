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    20:15, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Гонконг намерен ввести регулирование агрегаторов такси

    Правительство Гонконга во вторник обнародовало предложения по введению регулирования деятельности онлайн-платформ такси, таких как Uber, на фоне жалоб со стороны традиционного таксомоторного сектора на усиление конкуренции, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.

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    Фото: pixabay

    Как отмечается, падение доходов традиционных такси в последние годы стало одной из причин инициативы властей. Представители отрасли заявляют, что отсутствие законодательных норм создаёт неравные условия ведения бизнеса.

    Согласно документу, представленному в Законодательный совет, все платформы, предоставляющие услуги онлайн-такси, обязаны будут получить лицензию и соблюдать определённые требования. За работу без официального разрешения предусмотрены штрафы и уголовная ответственность, включая лишение свободы.

    Компания Uber выразила поддержку мерам, направленным на повышение стандартов безопасности, включая обязательное страхование, экзамены для водителей и регулярные техосмотры. В то же время агрегатор такси проявил обеспокоенность возможными ограничениями на количество автомобилей, заявив, что такие меры могут привести к росту цен, увеличению времени ожидания и снижению доходов водителей.

    Согласно опросу, проведённому Uber среди более 4,8 тыс. водителей в Гонконге, около 80% участников опасаются, что строгие квоты и высокие лицензионные сборы могут поставить под угрозу их доходы.

    Глава администрации Гонконга Джон Ли заявил на пресс-конференции, что в обществе существует понимание необходимости регулирования онлайн-такси для обеспечения безопасности пассажиров. Он также подчеркнул важность создания условий для сосуществования цифровых сервисов и традиционных такси.

    Предложения по системе квот планируется представить в первой половине 2026 года. До этого времени правительство намерено внести соответствующие поправки в законодательство в третьем квартале текущего года. Подать заявку на лицензию смогут лица старше 21 года, имеющие годовой стаж вождения, без серьёзных нарушений ПДД за последние пять лет и успешно прошедшие аттестацию.

    Ранее мы сообщали, что Яндекс Такси должен будет пересмотреть цены — итоги аудита в Казахстане.

    Теги:
    Такси Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
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