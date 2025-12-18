РУ
    07:22, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Голод грозит этой зимой 17 миллионам афганцев

    Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) бьёт тревогу: во многих семьях в Афганистане еды нет по несколько дней, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Афганистан
    Фото: Qazafi/Xinhua/dpa/picture alliance

    Афганистан движется к катастрофе. Более чем 17 миллионам человек этой зимой угрожает смерть от голода. 

    — Наши команды наблюдают, что семьи по нескольку дней не принимают пищу и прибегают к крайним мерам, чтобы выжить. Смертность среди детей растtт, и в ближайшие месяцы ситуация может ещё ухудшиться, — заявил директор ВПП по Афганистану Джон Эйлифф.

    Страна страдает от экономического кризиса, а также последствий засух и землетрясений. Продовольствия и так не хватало, а теперь к этому добавилось возвращение миллионов беженцев вследствие массовых депортаций афганцев из соседних стран. Многие из них истощены и не имеют ничего, сообщает ВПП. Однако гуманитарная помощь сокращается, а не растет.

    Директор ВПП Эйлифф настоятельно призывает:

    — Мы должны снова вернуть кризис в Афганистане в фокус общественности, чтобы самые уязвимые афганцы получили то внимание, которого они заслуживают.

    Напомним, 12 декабря Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе Форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, где он высказался о необходимости продолжать оказывать помощь Афганистану.

    Казахстан направил 18 тонн гуманитарной помощи пострадавшему от землетрясения Афганистану.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
