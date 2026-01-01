Год Лошади: какую ценность имеет конь для казахского этноса

Ключевая роль сформировалась в древности

Член научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана, кандидат исторических наук Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы Айбек Шалгимбеков, отвечая на вопрос о роли лошади, подчеркивает, что корректнее говорить не просто о казахах, а о формировании этноса и народа в целом.

— Почему лошадь сыграла ключевую роль в жизни и становлении казахского, а правильнее говорить — этноса и народа, так будет научнее? Потому что лошадь — это близкий друг человека, — говорит спикер.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

По его словам, особое место лошади отчетливо прослеживается уже в языке и фольклоре, с точки зрения казахского языка и филологии. Здесь насчитывается 10 десяти, а возможно и больше слов, обозначающих лошадь — это ат, тай, кунан, жылқы, айғыр и другие, в зависимости от возраста и пола.

В аналогии это можно сравнить со множеством значений слова «снег» у северных народов. Историк отмечает, что такое языковое богатство отражает образ жизни степных народов.

— Лошадь занимает ключевую роль потому, что это была сама жизнь — мы скотоводы, основное занятие — животноводство, и именно в зоне степей, при резком климате оно было наиболее рациональным, — говорит он.

Фото: личный архив Ж.Кенжебаева

Также роль сыграли природно-климатические условия Евразийской степи. Именно они определили хозяйственный уклад целого пояса кочевых народов.

— От Забайкалья до Черного моря сформировалась полоса кочевников, и способность лошади тебеневать, добывать корм из-под снега, делала ее незаменимой — не нужно было строить большие стойла, животные могли пастись самостоятельно, — поясняет историк.

Говоря еще об особенностях климата и связи с лошадьми, он подчеркивает, что в табуне важную роль играл жеребец-вожак.

— Айғыр ведет табун, уводит его в затишье при сильных ветрах, зимой лошади прячутся в зарослях, переживая суровые условия. Но самое опасное — это резкое таяние снега и последующий мороз, когда образуется ледяная корка, которую лошади не могут пробить, и тогда возможен массовый падеж, — говорит он.

Затрагивая исторические процессы, Айбек Шалгимбеков связывает рост значения лошади с переходом от оседлого образа жизни к кочевому в конце бронзового века — начале раннего железа.

Андроновская общность была оседлой, и главным животным там была корова, что видно и в мифологии — корова-кормилица, священная корова в Индии, первая сура Корана тоже называется «Корова». Однако климатические изменения сделали скотоводство и лошадь более выгодными.

— Климат стал суше, изменился состав трав, и лошадь оказалась более рентабельной — большие пространства, круглогодичный выпас, мобильность, — заявляет специалист.

Историк подчеркивает, что экономические и природные условия определили ключевую роль лошади не только у казахов. Лошадь присутствует во многих культурах, но именно в степи она стала основой мобильности, транспорта и военной силы.

Он отмечает, что именно верховая езда изменила ход истории. По его словам, приручение и оседлание лошади дали мобильность — появились телеги, колесницы, армия, конница. Тот, у кого была сильная и быстрая конница, тот осваивал и контролировал пространство. В археологии это подтверждается захоронениями.

Фото: личный архив Ж.Кенжебаева

Переходя к более поздним эпохам, он отмечает, что значимость лошади менялась вместе с экономикой.

— С развитием техники — паровозов, автомобилей, тракторов — хозяйственная роль лошади утрачивается, но это естественный исторический процесс. Еще одной важной исторической проверкой на прочность стала коллективизация: до начала катастрофы поголовье скота в Казахстане превышало 40 миллионов голов, но за несколько лет оно сократилось почти в 10 раз, — напоминает историк.

Отдельно Айбек Шалгимбеков подчеркивает проблему сохранения пород.

— Мой брат Аязбек Шалгымбеков был первым директором конезавода «Қазақ тұлпары». Он посвятил жизнь возрождению костанайской породы лошадей — казахского тулпара, занимался селекцией, добивался финансирования, ездил в министерства и регионы. Всерьез занимался этой темой, да и сейчас данный вопрос не оставляют без внимания, — говорит он.

Фото: личный архив Ж.Кенжебаева

По его словам, несмотря на все исторические и экономические изменения, значение лошади в менталитете народа не исчезло. Со временем изменилась ее практическая, хозяйственная функция, однако в исторической памяти, культуре и системе ценностей лошадь по-прежнему остается одним из ключевых символов.

В традиционном обществе она служила важным показателем социального положения человека: статус хозяина подчеркивали породистые тулпары, иноходцы и скакуны. Этот особый статус лошади закрепился и в культурном наследии — в легендах, литературе, народной памяти. Имена знаменитых коней сохраняются в преданиях родов, аулов и целых регионов, передаваясь из поколения в поколение как часть общей исторической памяти.

Лошадь в традициях казахского народа

Председатель совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области Акжан Алтыбаева отмечает, что именно через традиции и обычаи раскрывается особая роль лошади в культуре казахского народа. По ее словам, лошадь изначально была не просто средством передвижения или хозяйственным животным, а важнейшей частью мировоззрения и воспитания.

— Кочевая цивилизация формировалась в теснейшем единстве человека и коня, и это единство закрепилось в традициях, обрядах и народных поверьях, — говорит она.

Фото: личный архив А.Алтыбаевой

С раннего детства, поясняет она, через приучение к верховой езде у мальчиков воспитывали выносливость, смелость, ответственность и уважительное отношение к живому существу, что являлось частью передачи жизненного опыта от поколения к поколению. Лошадь сопровождала человека на всех ключевых этапах жизни — в свадебных церемониях, проводах в дорогу, воинских и поминальных обрядах, а традиция давать коню имя по масти или характеру подчеркивала его индивидуальность и особый статус.

— В народе неслучайно говорили: «Ат — ердің қанаты», ведь через отношение к коню формировалась этика, чувство гармонии с природой и уважение к окружающему миру, — подчеркивает Акжан Алтыбаева.

Она добавляет, что запреты на жестокое обращение с лошадью, вера в ее способность чувствовать настроение хозяина и оберегать его от беды, а также традиции, связанные с кониной и кумысом как источниками здоровья, составляли важную часть духовного наследия.

В современных условиях, по ее словам, практическая роль лошади изменилась, однако именно сохранение традиций, пословиц, обрядов и уважительного отношения к коню остается ключом к передаче культурной идентичности, нравственных ценностей и экологического мышления молодому поколению.

Опора хозяйства и жизни

Фермер Жанибек Кенжебаев, много лет работающий с лошадьми, отмечает, что если убрать исторические обобщения, для казахского народа лошадь в первую очередь всегда была практичной опорой повседневной сельской жизни.

По его словам, и сегодня в ауле лошадь — это не романтика, а надежный и понятный актив, органично вписанный в климат, земли и традиционный уклад хозяйствования. Он подчеркивает, что отношение к лошади как к части семьи и уклада жизни сохранилось и в современном коневодстве.

— Это чувствуется в том, как берегут табун, как относятся к маточному поголовью. Если в хозяйстве есть лошади, значит, хозяин крепко стоит на ногах, — говорит фермер.

Фото: личный архив Ж. Кенжебаева

При этом, по словам агрария, сама модель коневодства практически не изменилась: лошадей по-прежнему содержат табунами, круглый год на подножном корме, в естественных степных условиях.

— Изменились инструменты — ветеринария, профилактика, цифровой учет, GPS-контроль, — но философия осталась прежней: лошадь — свободное животное степи, а не стойловый скот, — говорит он.

Отдельно Жанибек Кенжебаев отмечает значение коневодства для продовольственной безопасности, подчеркивая, что в условиях дефицита КРС лошади остаются устойчивым источником красного мяса. Это видно во время соғым: лошадь по-прежнему важна — и экономически, и в быту, и в культуре.

Восстановление популяции керкуланов

Об огромном значении лошади говорит и масштабное историческое событие, старт которому был дан еще в 2024 году — когда в Костанайскую область привезли первую партию лошадей Пржевальского.

Фото: АСБК

Керкуланы — древнее казахское название лошади Пржевальского, единственного в мире сохранившегося вида по-настоящему дикой лошади. К середине XX века этот вид полностью исчез в естественной среде обитания, однако благодаря международным программам реинтродукции его удалось восстановить в природе.

В Казахстан партия лошадей прибыла в рамках меморандума, подписанного еще в апреле 2023 года на бизнес-форуме «Казахстан — Чехия» между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов и зоопарком Праги.

Фото: АСБК

За животными ведется постоянное наблюдение: смотрители контролируют их состояние, условия обитания и обеспечивают все необходимое для успешной адаптации и сохранения популяции в дикой природе.

До 2029 года в Казахстан планируют завезти 40-45 керкуланов. По словам специалистов, этого будет достаточно для формирования популяции.

Предстоящий Год Лошади дает возможность по-новому посмотреть на роль лошади в истории и повседневной жизни казахского народа. На протяжении веков лошадь определяла хозяйственный уклад степи, мобильность, способы выживания и многие элементы культуры. Со временем ее практическое значение менялось, однако связь человека и лошади не исчезла.

Фото: АСБК

Сегодня лошадь остается важной частью исторической памяти, традиций и сельской жизни, а также объектом современных программ по сохранению пород и восстановлению диких популяций, включая керкуланов. Этот пример показывает, что лошадь для Казахстана — не только символ прошлого, но и живая часть настоящего, сохраняющая свое значение в новых условиях.

