Чем отличаются казахские породы лошадей, и как их сохранить

Зооинженер, кандидат сельхознаук Мирас Есенбаев работает с лошадьми больше 30 лет. Сегодня он руководит отделом иппотерапии конноспортивного оздоровительного комплекса «Аргымак» в Астане, где нам и удалось расспросить его о текущей ситуации в отечественном коневодстве.

- Сегодня в Казахстане около 14 пород лошадей, в основном верхового, рысистого, верхово-упряжного и мясомолочного направления. Это вновь выведенные в нашей стране породы: Кушумская, Мугалжарская – украшение, венец 2000 года при чистопородном разведении Джебе, элитная часть. Помимо этого, у нас в 1951 году была выведена Костанайская порода. Вот эти три – основные породы, - рассказал ученый.

Фото: Kazinform Виктор Федюнин

Развитие селекции, конечно, с годами внесло свою лепту: сегодня сложно найти животных в чистом виде, большинство из них – «улучшенные» версии своих предков. Тем не менее, по характеристикам казахские лошади по-прежнему превосходят многие другие породы.

- Казахская лошадь адаптирована к местным условиям содержания. Она неприхотлива, ест снег, ей не нужна подкормка в виде концентратов. Она круглый год находится на пастбищах, не тебеневке. А заводские породы, улучшенные в последние годы, им обязательно нужны концентрации, чистая вода и так далее, - поясняет разницу М.Есенбаев.

Фото: Kazinform Виктор Федюнин

Несмотря на очевидные преимущества, ученый обеспокоен тем, что табунному и заводскому коневодству в стране пока уделяется недостаточно внимания.

- В основном переключились на КРС. В то же время мясное коневодство при табунном способе содержания гораздо выгоднее: себестоимость производства конского мяса в 2-2,5 раза ниже, чем мелкого и крупного рогатого скота. За 10-12 лет кобыла может дать 5-6 потомков. Высока и молочная продуктивность: в сутки кобыла дает около 8-12 литров молока, в целом за период лактации – от 1,5 до 2,5 тонн, - привел цифры М.Есенбаев.

Фото: Kazinform Виктор Федюнин

Автор национальной культурной программы «Ер қанаты» Адиль Орынбасарулы также отмечает необходимость разведения именно отечественных пород лошадей, ссылаясь на поручение Президента Касым-Жомарта Токаева.

- Английские лошади у нас популяризируются, арабы, ахалтекинцы и другие. А почему бы наших лошадей не популяризировать? Поэтому сейчас в Актобе по поручению Главы государства открыли большой институт именно по разведению казахских пород лошадей. Также в Костанае есть большой завод производства костанайских лошадей, - отмечает А. Орынбасарулы.

Фото: Kazinform Виктор Федюнин

Президент, к слову, подписал в прошлом году закон, направленный на сохранение и воспроизводство отечественных пород лошадей. Это отразится и на спортивных достижениях, которых, надо сказать, у казахских скакунов и так немало. Недавно, к примеру, на «Ұлы дала жорығы» первое место заняла наша адайская лошадь. А если обратиться к истории - во время СССР Костанайская лошадь по резвости занимала второе место в мире, даже были года, когда эта порода выходила на первое место, обогнав арабов и англичан.

Фото: Kazinform Виктор Федюнин

- Конный спорт впервые в Олимпийские игры был включен в 1912 году. Казахские лошади и казахские всадники участвовали на первой олимпиаде народов СССР в 1959 году. В 1999 году была открыта Азиатско-Евразийская лига кубка мира. Вообще за время советской власти казахстанские конники достигли высоких результатов. Только в команде СССР их насчитывалось 9 человек. Анатолий Тишков был призером СССР на Костанайском жеребце Фантазере. По выносливости Костанайскую породу, наверное, мало кто может обойти. За суточный пробег, например, жеребец Золотник прошел 311 км, - рассказал Мирас Есенбаев.

Кандидат в мастера спорта по конкуру Анель Хасенова отмечает, что казахские породы не уступают по стойкости духа и силе тем же немецким.

Фото: Kazinform Виктор Федюнин

- Но все-таки казахские породы, я бы сказала, больше про скачки. То есть это не высотные лошади, на них высотные конкура не поедешь, - подмечает спортсменка.

Действительно. Казахская лошадь – все же про выносливость и дальние расстояния.

- Если у американцев бейсбол, у испанцев – коррида, у канадцев – хоккей, то хотелось, чтобы национальным брендом стала лошадь в Казахстане, - считает Мирас Есенбаев.

Фото: Kazinform Виктор Федюнин

Руководитель конноспортивного оздоровительного комплекса «Аргымак» Аманжол Хасенов подчеркнул, что верховая езда на лошади по праву считается национальным наследием и достоянием казахского народа. Только за последние 30 лет возродились и вновь стали популярными аламан байга и кокпар. В Казахстане уже десятки победителей в этих скачках и состязаниях, не за горами - выход наших национальных видов конного спорта на западную арену, считает спикер. Прошедшие недавно в Астане Всемирные игры кочевников – яркое тому доказательство.

Фото: Kazinform Виктор Федюнин

- Для 60 миллионов тюркоязычного населения в странах СНГ кокпар, кыз куу, жорга-жарыс, аламан байга и другие, как и для казахов, являются национальными видами спорта, и всегда собирают огромное число болельщиков. Нет сомнения, что в недалеком будущем эти состязания будут обязательны на Азиатских играх, а со временем - и на олимпиадах. Если мы поставим дело развития национальных видов спорта на серьезную государственную основу - успех обеспечен, и наши сегодняшние мечты станут явью, - отмечает А.Хасенов.

Фото: Kazinform Виктор Федюнин

Познакомиться со скакунами казахских пород и даже погладить сможет каждый желающий уже 19 июля, когда в Астане пройдет большая конная выставка «Ер қанаты». Сюда привезут лошадей со всех регионов нашей страны: и Кушумскую, и Джебе, и Мугалжарскую, и Адайскую, и Костанайскую породы.





О том, сколько нынче стоит породистая лошадь в Казахстане, можно прочитать в нашем недавнем материале. Также ранее Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на вопрос о том, появится ли в нашей стране день Тулпара.