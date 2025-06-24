Появится ли день Тулпара в Казахстане — ответ Премьер-министра

По его данным, согласно соответствующему нормативному акту, второе воскресенье июня установлено как профессиональный праздник — День животноводов. Этот праздник охватывает всех работников животноводческой отрасли, включая специалистов по коневодству.

— В этом году в рамках праздника были награждены около 200 работников отрасли, в том числе 30 специалистов по коневодству. Кроме того, в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН, 11 июля в государствах-членах организации отмечается Всемирный день лошади. В связи с этим вопрос учреждения специального национального праздника «День Тулпара» будет дополнительно проработан, — сообщил Олжас Бектенов.

Ранее мы писали, что День защиты детей могут сделать официальным праздником в Казахстане.