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    10:50, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Появится ли день Тулпара в Казахстане — ответ Премьер-министра

    Вопрос учреждения специального национального праздника «День Тулпара» будет дополнительно проработан. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конь и жеребенок на жайлау Жайлаудағы жылқы мен тай
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    По его данным, согласно соответствующему нормативному акту, второе воскресенье июня установлено как профессиональный праздник — День животноводов. Этот праздник охватывает всех работников животноводческой отрасли, включая специалистов по коневодству.

    — В этом году в рамках праздника были награждены около 200 работников отрасли, в том числе 30 специалистов по коневодству. Кроме того, в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН, 11 июля в государствах-членах организации отмечается Всемирный день лошади. В связи с этим вопрос учреждения специального национального праздника «День Тулпара» будет дополнительно проработан, — сообщил Олжас Бектенов.

    Ранее мы писали, что День защиты детей могут сделать официальным праздником в Казахстане.

    Теги:
    Праздник Депзапрос Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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