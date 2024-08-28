Глобальную низкоуглеродную платформу для улучшения климата создаст Казахстан

Министр экологии Ерлан Нысанбаев заявил о создании «Глобальной низкоуглеродной платформы» для улучшения климата региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ерлан Нысанбаев принял участие в конференции государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Целью конференции было обсуждение создания Экологического совета СВМДА. В мероприятии приняли участие 26 государств, а также менеджеры Зеленого климатического фонда и Международной финансовой корпорации.

Министр экологии и природных ресурсов подчеркнул, что Казахстан стремится к укреплению сотрудничества.

— Республика Казахстан, как и большинство государств, столкнулась с проблемами в области охраны окружающей среды. Это изменение климата, загрязнение воздуха и воды, утрата биоразнообразия и другие. Они требуют наших совместных действий, — отметил он в своей речи.

Министр экологии также подчеркнул, что Казахстан готов создать «Глобальную низкоуглеродную платформу» для достижения климатических результатов. Платформа будет достигнута через эффективные рыночные инструменты, усиление системы мониторинга и облесение пустынных и полупустынных зон. Так, Казахстан обязался достичь углеродной нейтральности к 2050 году и высадить 2 млрд деревьев к 2025 году.

Также крупнейшей проблемой региона, по мнению Нысанбаева, является водный вопрос — в скором времени Казахстану не будет хватать от 12 до 15 млрд кубометров воды.

— Эта конференция знаменует собой важную веху в наших коллективных усилиях по решению неотложных экологических проблем, с которыми сталкивается наш огромный континент, — заявил Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь СВМДА.

Одним из примеров эффективной работы Сарыбай назвал Бангладеш. Страна провела семинар по восстановлению экосистем в контексте изменения климата и других факторов уязвимости, на котором была подчеркнута уязвимость региона перед экологическими вызовами. Таиланд, как координатор приоритетной области устойчивого развития, организовал международный учебный курс по устойчивому обращению с отходами в условиях экономики замкнутого цикла.

— Благодаря этим совместным усилиям и обмену передовым опытом государства-члены СВМДА работают над борьбой с экологическими угрозами и содействием устойчивому развитию в регионе, — заявил Сарыбай.

Напомним, главный эксперт управления адаптации к изменению климата департамента климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов РК Айжан Мамедалиева рассказала об исследованиях в части изменения климата на территории.

Перейдет ли Казахстан на более экологичный вид топлива, ответил министр Шарлапаев.