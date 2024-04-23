Каким будет климат в Казахстане через десятки лет

Главный эксперт управления адаптации к изменению климата департамента климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов РК Айжан Мамедалиева рассказала об исследованиях в части изменения климата на территории нашей страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Казахстан, как и другие страны Центральной Азии, относится к группе стран, наиболее уязвимых от изменения климата. Температуры воздуха в Казахстане значительно повысились за несколько последних десятилетий. Среднегодовая температура увеличивалась на 0,32 градуса Цельсия каждые 10 лет. В дальнейшем ожидается повышение средней годовой температуры на 1,7-1,9 градуса Цельсия к 2030 году, на 2,4-3,1 градуса к 2050 году, на 3,26 градуса — к 2100 году. Нижний предел диапазона соответствует сценарию концентраций парниковых газов RCP4.5, а верхний предел — RCP8.5, — сообщила Айжан Мамедалиева корреспонденту агентства Kazinform.

По ее словам, повышение экстремальных максимальных температур создает угрозу здоровью населения, природным экосистемам, сельскому и водному хозяйству, и инфраструктуре. Изменение внутригодового распределения осадков в сочетании с увеличением продолжительности засухи снижает влагозапасы, увеличивает спрос и приводит к увеличению дефицита воды.



Другими специфическими факторами изменения климата в регионе являются состояние ледников и снежных покровов, рост опустынивания. Темпы сокращения объема ледников в Центральной Азии составляют 0,2 — 1% в год. За последние 50-60 лет растаяло от 14 до 30% ледников Тянь-Шаня и Памира. Отмечается повсеместное отступание ледников: мелкие ледники исчезают, а крупные распадаются.

— Последствия изменения климата уже приводят к постоянно растущим человеческим, финансовым и экологическим потерям, негативно влияют на продовольственную безопасность, уровень бедности и сдерживают устойчивое развитие страны. Правительством Казахстана отдельное внимание уделяется вопросам адаптации к изменению климата уязвимых секторов экономики. В законодательстве заложена основа для реализации мер по адаптации, приоритеты сосредоточены на адаптационных потребностях ключевых секторов, такие как сельское хозяйство, управление водными ресурсами, лесное хозяйство, сокращение рисков бедствий, — отметила спикер.

Она также сообщила, что обновленные Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) также содержат главу по адаптации к изменению климата, в которой отражается информация о воздействиях, рисках и уязвимости страны, а также национальные приоритеты, планы и действия в области адаптации к изменению климата.