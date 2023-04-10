Главы Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Наш долг – увековечивать и хранить память о таких личностях мирового масштаба, как Гейдар Алиев. Открывая в Астане новую улицу, названную его именем, мы вносим важный вклад в это благородное дело. Это знак нашего теплого отношения и искреннего уважения к великому сыну азербайджанского народа», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Символично, что имя «Гейдар» в переводе означает «впереди идущий». Он без всякого преувеличения считается архитектором современного динамично развивающегося Азербайджана. Под его мудрым руководством в Азербайджане были проведены глубокие политические и социально-экономические преобразования. Пройдя этот нелегкий, тернистый путь, страна совершила колоссальный рывок вперед, стала авторитетным членом мирового сообщества. По сути, имя Гейдара Алиева превратилось в настоящий бренд Азербайджана. Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил неоценимый вклад Гейдара Алиева в становление и укрепление отношений между нашими странами. По его словам, великий сын азербайджанской нации всегда с теплотой отзывался о казахах и подчеркивал наши единые истоки и наследие.

В свою очередь Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что очень рад участвовать в этой исторической церемонии.

«Касым-Жомарт Кемелевич сказал о том, что Гейдар Алиев испытывал особое отношение и любовь к братскому казахскому народу. Это на самом деле так, я свидетель этого. Он хорошо знал традиции и обычаи казахов, уважал культуру казахского народа, его многовековую историю. Очень ценил братство казахов и азербайджанцев. Также он делал все для того, чтобы еще больше сплотить тюркский мир. Сегодня мы видим результаты его деятельности в том, что тюркский мир объединяется, создано мощная организация, которая имеет большой авторитет на международной арене», – сказал он.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде.

В Акорде главы двух государств обсудили важные вопросы развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. Насколько теснее теперь будут связи Казахстана и Азербайджана – об этом читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».