    10:18, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Главу управления департамента госдоходов ЗКО задержали за взятку в 100 млн тенге

    Службой по противодействию коррупции КНБ пресечен канал незаконного импорта товаров через государственную границу, передает агентство Kazinform.

    Главу управления департамента госдоходов ЗКО задержали за незаконный импорт товаров
    Кадр из видео

    С санкции суда один из руководителей управления департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и житель столицы задержаны и заключены под стражу.

    Указанные лица за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в беспрепятственном ввозе в страну товаров народного потребления.

    Процессуально задокументировано получение ими взяток на сумму более 100 млн тенге.

    По предварительным оценкам, ущерб государству составил 1,9 млрд тенге.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Ранее акима города Хромтау осудили за взятку в Актюбинской области.

    Динара Жусупбекова
    Автор
