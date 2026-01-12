Главу управления департамента госдоходов ЗКО задержали за взятку в 100 млн тенге
Службой по противодействию коррупции КНБ пресечен канал незаконного импорта товаров через государственную границу, передает агентство Kazinform.
С санкции суда один из руководителей управления департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и житель столицы задержаны и заключены под стражу.
Указанные лица за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в беспрепятственном ввозе в страну товаров народного потребления.
Процессуально задокументировано получение ими взяток на сумму более 100 млн тенге.
По предварительным оценкам, ущерб государству составил 1,9 млрд тенге.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Ранее акима города Хромтау осудили за взятку в Актюбинской области.