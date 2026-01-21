РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:33, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Главный тренер «Брюгге» прокомментировал победу над «Кайратом» в Лиге чемпионов

    Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко прокомментировал выездную победу своей команды над алматинским «Кайратом» со счетом 4:1 в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По словам наставника, ключевую роль в успехе сыграли настрой и концентрация игроков. 

    — Игра, настрой, концентрация, наше отношение к матчу — все это было лучше, чем в двух предыдущих встречах. Перед игрой мы испытывали напряжение, так как не знали, чего ожидать. В итоге этот матч стал демонстрацией того, насколько высок уровень бельгийского футбола сегодня. Это важно для всего нашего футбола, — отметил Иван Леко.

    Он также подчеркнул, что победа над «Кайратом» далась его команде непросто.

    — Несмотря на то, что многие называют «Кайрат» слабой командой, выиграть со счетом 4:1 на таком уровне совсем не легко. Это все-таки Лига чемпионов, — добавил главный тренер «Брюгге».

    После победы над казахстанским клубом бельгийская команда набрала семь очков в турнирной таблице общего этапа. «Кайрат» по-прежнему имеет в активе один балл.

    Напомним, «Кайрат» сегодня уступил «Брюгге» в домашнем матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.

    Гол в ворота бельгийцев забил Адилет Садыбеков.

