Главный тренер «Брюгге» прокомментировал победу над «Кайратом» в Лиге чемпионов

По словам наставника, ключевую роль в успехе сыграли настрой и концентрация игроков.

— Игра, настрой, концентрация, наше отношение к матчу — все это было лучше, чем в двух предыдущих встречах. Перед игрой мы испытывали напряжение, так как не знали, чего ожидать. В итоге этот матч стал демонстрацией того, насколько высок уровень бельгийского футбола сегодня. Это важно для всего нашего футбола, — отметил Иван Леко.

Он также подчеркнул, что победа над «Кайратом» далась его команде непросто.

— Несмотря на то, что многие называют «Кайрат» слабой командой, выиграть со счетом 4:1 на таком уровне совсем не легко. Это все-таки Лига чемпионов, — добавил главный тренер «Брюгге».

После победы над казахстанским клубом бельгийская команда набрала семь очков в турнирной таблице общего этапа. «Кайрат» по-прежнему имеет в активе один балл.

Напомним, «Кайрат» сегодня уступил «Брюгге» в домашнем матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Гол в ворота бельгийцев забил Адилет Садыбеков.