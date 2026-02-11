Главный санврач Акмолинской области: медики военного колледжа поздно отреагировали на корь

По его словам, в Акмолинской области в прошлом году отмечалось снижение заболеваемости корью в 3,8 раза. А уже за истекший период 2026 года было зарегистрировано 36 случаев лабораторно подтвержденной кори. Среди них в январе текущего года зарегистрированы четыре случая болезни на территории Шортандинского района.

— Это был завозной случай. Ребенок получал медуслуги в столице, по приезду к нам контактировал с детьми, которые не достигли прививочного возраста, и они заболели, — отметил Серик Омарханов.

Что касается ситуации с заболеванием кадетов военного колледжа города Щучинска, он пояснил, что в ЦИЗ с 26 января по 5 февраля всего обратилось 92 кадета военного училища.

— В данном случае было проведено эпидемиологическое расследование. В первом корпусе были непривитые дети против кори. Случай тоже был завозной. С конца декабря до 10 января курсанты ездили домой на зимние каникулы. По возвращении с 12 числа начались обращения в медсанчасть. Если с 12 по 22 января были единичные случаи, то после начались уже массовые обращения. От 50 до 60 человек в день обращались. Имела место быть поздняя реакция со стороны медработников данного колледжа, — резюмировал Серик Омарханов.

Напомним, первоначально сообщалось, что более 60 кадетов военного колледжа в Щучинске заболели корью.

Позже количество госпитализированных кадетов, по сообщению облздрава, выросло до 71, у 24 из них лабораторно была диагностирована корь.

Еще позже облздрав сообщил, что более 300 кадетов военного колледжа в Щучинске все еще находились на карантине.