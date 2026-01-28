РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:38, 28 Январь 2026 | GMT +5

    О состоянии госпитализированных кадетов рассказали в акмолинском облздраве

    На сегодня количество госпитализированных кадетов Военного колледжа Министерства обороны РК имени Шокана Уалиханова выросло до 71, у 24 из них лабораторно диагностирована корь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    О состоянии госпитализированных кадетов рассказали в акмолинском облздраве
    Кадр из видео

    Состояние заболевших озвучил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек.

    — На сегодняшний день госпитализирован 71 учащийся кадетского корпуса. Из 71 пациента двое находятся в областной детской больнице в палате интенсивной терапии. Остальные — в центре инфекционных заболеваний. По лабораторным данным подтверждён диагноз корьевой инфекции у 24 пациентов, все остальные получают лечение согласно стандарту ОРВИ, — поделился Нариман Ермек.

    По словам главного врача области, медикаменты и все необходимое оборудование для лечения пациентов имеется в полном объеме. Кроме того, в кадетском корпусе организован стационар, где наблюдаются все контактные и получают лечение и профилактику.

    — Угрозы для жизни и здоровья госпитализированных нет. Также стоит отметить, что изначально в реанимации находилось трое пациентов, состояние их оценивается как средней степени тяжести, они находятся в палатах интенсивной терапии, один пациент переведен в общее отделение, — добавил Нариман Ермек.

    Напомним, ранее сообщалось, что более 60 кадетов военного колледжа в Щучинске заболели корью.

