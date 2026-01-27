РУ
    13:41, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Более 60 кадетов военного колледжа в Щучинске заболели корью

    Для недопущения дальнейшего распространения инфекции в учебном заведении объявлен карантин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: askeri_kolledzh / instagram

    Как сообщили в Военном колледже Министерства обороны Республики Казахстан имени Шокана Уалиханова города Щучинска, в учебном заведении зафиксированы случаи заболевания корью среди обучающихся.

    — После возвращения кадетов с каникулярного отпуска у части из них были отмечены признаки инфекционного заболевания. С учетом эпидемиологической ситуации заболевание носит предположительно завозной характер, — сообщили в ведомстве. 

    На сегодняшний день 66 кадетов находятся под медицинским наблюдением в профильном лечебном учреждении. В двух случаях заболевание протекает с осложнениями, пациенты получают специализированную медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное, отмечается положительная динамика.

    — В колледже выявлены и изолированы контактные лица. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья оценивается как стабильное. Для недопущения дальнейшего распространения инфекции в учебном заведении объявлен карантин. Организованы дополнительные меры медицинского и санитарно-эпидемиологического контроля, усилен мониторинг состояния здоровья личного состава, — добавили в ведомстве. 

    Ситуация находится на контроле Министерства обороны Республики Казахстан и органов здравоохранения.

    Напомним, ранее сообщалось, что с начала эпидсезона в Акмолинской области зарегистрировано более 80 тысяч случаев ОРВИ. 

    Теги:
    Военные Образование Корь Минобороны РК Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
