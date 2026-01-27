Более 60 кадетов военного колледжа в Щучинске заболели корью

Как сообщили в Военном колледже Министерства обороны Республики Казахстан имени Шокана Уалиханова города Щучинска, в учебном заведении зафиксированы случаи заболевания корью среди обучающихся.

— После возвращения кадетов с каникулярного отпуска у части из них были отмечены признаки инфекционного заболевания. С учетом эпидемиологической ситуации заболевание носит предположительно завозной характер, — сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день 66 кадетов находятся под медицинским наблюдением в профильном лечебном учреждении. В двух случаях заболевание протекает с осложнениями, пациенты получают специализированную медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное, отмечается положительная динамика.

— В колледже выявлены и изолированы контактные лица. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья оценивается как стабильное. Для недопущения дальнейшего распространения инфекции в учебном заведении объявлен карантин. Организованы дополнительные меры медицинского и санитарно-эпидемиологического контроля, усилен мониторинг состояния здоровья личного состава, — добавили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле Министерства обороны Республики Казахстан и органов здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала эпидсезона в Акмолинской области зарегистрировано более 80 тысяч случаев ОРВИ.