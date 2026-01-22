Больше половины заболевших ОРВИ акмолинцев — дети до 14 лет

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, в эпидемический сезон 2025–2026 года, с 1 октября 2025 года, в области зарегистрировано 80026 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Основную долю заболевших составили дети до 14 лет — 65,6% (52 562 случая).

— В сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона отмечается рост заболеваемости среди детей в 0,9 раз. Рост удельного веса заболевших наблюдается во всех возрастных группах. Для текущего эпидсезона характерен резкий подъем заболеваемости, сопровождающийся активной циркуляцией вируса гриппа А. Максимальные показатели заболеваемости ОРВИ регистрируются начиная с 46-й недели, — поделились в ведомстве.

Уже с начала 2026 года зафиксировано 5282 случая ОРВИ. Основную долю заболевших вновь составили дети до 14 лет — 59,6% (2233 случая).

Санврачи региона призвали акмолинцев для снижения риска распространения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа соблюдать меры неспецифической профилактики.

— В период эпидемического подъема заболеваемости следует ограничить посещение мест массового скопления людей, избегать тесных контактов с лицами, имеющими признаки респираторных заболеваний. Важно соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки с мылом, при необходимости использовать кожные антисептики, не прикасаться к лицу немытыми руками. Рекомендуется регулярно проветривать жилые и рабочие помещения, проводить влажную уборку, — пояснили санврачи.

При появлении симптомов заболевания, а это — повышение температуры тела, кашель, насморк, боль в горле, общее недомогание, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью и соблюдать домашний режим, не допуская посещения работы, образовательных и детских учреждений. Это позволит предупредить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 79 596 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) с начала эпидсезона 1 октября 2025 года.