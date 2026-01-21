Грипп может привести к летальному исходу — специалист

Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев на брифинге региональной службы коммуникаций, по сравнению с эпидемиологическим сезоном 2024–2025 годов (82 334 случая) уровень заболеваемости снизился на 4%.

По его словам, из числа заболевших 58 573 человека — дети до 14 лет. В том числе 858 — дети в возрасте до одного года. Кроме того, ОРВИ перенесли 153 беременных женщин.

— По результатам лабораторных исследований у 201 человека был подтвержден грипп. Из них у двоих выявлен грипп типа А H1N1-2 (свиной грипп), у остальных 199 — H3N2 (гонконгский грипп). Среди заболевших гриппом 143 — дети до 14 лет. В прошлом эпидемиологическом сезоне 66 человек переболели свиным гриппом, — отметил Н. Мустаев.

Он также сообщил, что в области распространяются и другие негриппозные респираторные вирусные инфекции. В эпидемиологическом сезоне 2025–2026 годов было исследовано 314 образцов, из которых 161 дал положительный результат. В их числе: риновирус (58), респираторно-синцитиальный вирус (24), непандемический коронавирус (22), парагрипп (16), аденовирус (15), бокавирус (12) и метапневмовирус (3).

По словам специалиста, большинство ОРВИ протекают в легкой форме, однако грипп отличается тяжелой клинической картиной. Температура тела может подниматься до 39–40 градусов, наблюдается сильный озноб. Также характерны кашель, общая слабость, насморк, сильная головная боль, боли в мышцах и суставах.

Острая пневмония, вызванная вирусом гриппа, может привести к летальному исходу. Наиболее часто осложнения быстро развиваются у ослабленных и часто болеющих детей, беременных женщин, пожилых людей, а также у лиц с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Грипп снижает сопротивляемость организма, и на фоне ослабленного иммунитета могут развиться энцефалит или менингит. У беременных женщин существует риск выкидыша или преждевременных родов.

— Поэтому для предотвращения распространения ОРВИ не следует заниматься самолечением. При появлении первых симптомов (повышение температуры, головная боль, слабость) необходимо обязательно обратиться в медицинское учреждение по месту жительства и строго выполнять все рекомендации врача, — подчеркнул Н. Мустаев.

По данным департамента, в настоящее время в области нет школ, закрытых на карантин. Однако на повестке дня остается исполнение постановления главного государственного санитарного врача РК от 28 августа 2025 года «О проведении санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в эпидемическом сезоне 2025–2026 годов по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям и коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии с этим руководители всех образовательных организаций обязаны проводить ежедневный мониторинг учащихся и сотрудников, выяснять причины отсутствия и информировать медицинские организации. Также необходимо организовать ежедневный утренний фильтр для лиц с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19. Важно своевременно изолировать заболевших детей и сотрудников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области зафиксировали более 130 тысяч случаев ОРВИ.