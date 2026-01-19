Более 130 тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Восточно-Казахстанской области

В эпидсезон 2025–2026 годов, то есть с 1 октября, в области зарегистрировали 132 406 случаев ОРВИ. Среди заболевших 81 337 детей до 14 лет, в том числе 1 543 ребенка до одного года.

Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Канат Турдиев, зарегистрировано 182 лабораторно подтвержденных случая гриппа, все они вызваны вирусом A/H3N2, известным как «гонконгский» грипп. Среди заболевших 92 ребенка до 14 лет.

Кроме того, в области зафиксированы случаи заражения другими вирусами: риновирус — 73 случая, бокавирус — три случая, аденовирус — 35 случаев, коронавирусная инфекция — шесть случаев.

Отметим, что в середине декабря ОРВИ шло на спад в Восточном Казахстане.