РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:29, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Более 130 тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Восточно-Казахстанской области

    В Восточно-Казахстанской области продолжает расти число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, передает агентство Kazinform.

    Рост заболеваемости ОРВИ в Кыргызстане: в детсадах и школах введен карантин
    Фото: Freepik

    В эпидсезон 2025–2026 годов, то есть с 1 октября, в области зарегистрировали 132 406 случаев ОРВИ. Среди заболевших 81 337 детей до 14 лет, в том числе 1 543 ребенка до одного года.

    Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Канат Турдиев, зарегистрировано 182 лабораторно подтвержденных случая гриппа, все они вызваны вирусом A/H3N2, известным как «гонконгский» грипп. Среди заболевших 92 ребенка до 14 лет.

    Кроме того, в области зафиксированы случаи заражения другими вирусами: риновирус — 73 случая, бокавирус — три случая, аденовирус — 35 случаев, коронавирусная инфекция — шесть случаев.

    Отметим, что в середине декабря ОРВИ шло на спад в Восточном Казахстане.

    Теги:
    Здравоохранение ВКО Грипп Здоровье
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают