Главный правозащитник ООН призвал Иран и Израиль к соблюдению гуманитарного права

— Массированные ракетные и авиаудары, а также атаки беспилотников уже нанесли значительный ущерб, выходящий за рамки военных целей, — отметил Фолькер Тюрк. — Они привели к гибели и ранениям среди гражданских лиц и повреждению гражданских объектов, включая медицинскую инфраструктуру, жилые здания, водопроводы, нефтяные и газовые объекты».

По данным, которые привел Верховный комиссар, ссылаясь на власти Ирана, в этой стране погибли 224 человека. Правозащитные организации, добавил Тюрк, сообщают о вдвое большем числе погибших и значительном числе раненых. Официальные данные Израиля говорят о по меньшей мере 24 погибших и более 840 раненых.

— Все большее число гражданских лиц вынуждены покидать свои дома, в частности в Тегеране, после предупреждений об эвакуации, охвативших обширные районы иранской столицы» — добавил Верховный комиссар.

Тюрк напомнил об обязательных для обеих сторон основных принципах международного гуманитарного права, которые в ходе военных действий требуют полного соблюдения принципов разграничения, соразмерности и предосторожности, запрещают неизбирательные атаки, а также преднамеренные нападения на гражданских лиц или гражданские объекты.

— Ужасает то, что гражданские лица рассматриваются как побочный ущерб при ведении военных действий, — говорится в заявлении. — Угрозы и подстрекательская риторика высокопоставленных должностных лиц с обеих сторон свидетельствуют о намерении нанести вред гражданским лицам. Единственный выход из спирали эскалации — максимальная сдержанность, полное соблюдение международного права и возвращение за стол переговоров.

Как сообщалось, Израиль по-прежнему ожидает, что президент США Дональд Трамп присоединится к ударам по ядерной программе Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что он все еще взвешивает варианты относительно военного вмешательства Соединенных Штатов на фоне эскалации военных действий между Израилем и Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы знают местоположение Верховного лидера Ирана и обладают возможностями для его ликвидации.

Израиль и Иран снова обменялись ударами: израильские истребители бомбили столицу Ирана, Тегеран, и город Кередж, а также тяжеловодный реактор на ядерном комплексе Арак на северо-западе Ирана.