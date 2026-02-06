Главная особенность новой редакции Конституции — человеческий капитал — депутат Мажилиса

По словам Е. Смоляковой, главная особенность новой редакции Конституции — в ней отдан приоритет человеческому капиталу.

— В самом центре новой редакции Конституции находится человек. Если раньше придавалось большее значение государственной структуре, то сегодня уделяется особое внимание политике, направленной на человека, то есть на права человека, его достоинство и безопасность. В этом направлении предусмотрены конкретные нормы, — сказала депутат.

Также Е. Смолякова отметила, что развитие человеческого капитала является основным направлением современной экономики.

— Раньше наша экономика носила сырьевой, индустриальный характер. А сейчас весь мир переходит на экономику знаний. Знание — это люди. Поэтому развитие человеческого капитала — это самый правильный и отвечающий требованиям времени поворот, — сказала Е. Смолякова.

Депутат подчеркнула, что нужно не бояться изменений, а принимать их, как обновление системы. По ее словам, Казахстан вступил в период нового развития. Депутат также остановилась на глобальных процессах.

— Мир не стоит на месте. Сейчас ускоренно развивается цифровизация. Еще три-четыре года назад большинство людей не знали об искусственном интеллекте, а сегодня без него трудно представить жизнь. Также осложняется экологическая ситуация: меняется климат, тают ледники. Это оказывает влияние на экономику, здоровье человека и на все сферы. Плюс к этому есть геополитическая ситуация. Казахстан — часть большого мира, поэтому, думаю, пришло время перемен, — сказала Е. Смолякова.

Ранее научный сотрудник Корейского института международной экономической политики Чон Минхён высказал мнение, что политическая реформа в Казахстане способна оказать влияние на долгосрочную экономическую трансформацию, демократическое развитие и международные позиции страны.