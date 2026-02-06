РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:26, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Главная особенность новой редакции Конституции — человеческий капитал — депутат Мажилиса

    Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смолякова в программе «Бүгін Live» на телеканале «Jibek Joly» рассказала о важности социальной политики и конституционных изменениях, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Главная особенность новой редакции Конституции — человеческий капитал — депутат Мажилиса
    кадр из видео

    По словам Е. Смоляковой, главная особенность новой редакции Конституции — в ней отдан приоритет человеческому капиталу.

    — В самом центре новой редакции Конституции находится человек. Если раньше придавалось большее значение государственной структуре, то сегодня уделяется особое внимание политике, направленной на человека, то есть на права человека, его достоинство и безопасность. В этом направлении предусмотрены конкретные нормы, — сказала депутат. 

    Также Е. Смолякова отметила, что развитие человеческого капитала является основным направлением современной экономики. 

    — Раньше наша экономика носила сырьевой, индустриальный характер. А сейчас весь мир переходит на экономику знаний. Знание — это люди. Поэтому развитие человеческого капитала — это самый правильный и отвечающий требованиям времени поворот, — сказала Е. Смолякова. 

    Депутат подчеркнула, что нужно не бояться изменений, а принимать их, как обновление системы. По ее словам, Казахстан вступил в период нового развития.  Депутат также остановилась на глобальных процессах.

    — Мир не стоит на месте. Сейчас ускоренно развивается цифровизация. Еще три-четыре года назад большинство людей не знали об искусственном интеллекте, а сегодня без него трудно представить жизнь. Также осложняется экологическая ситуация: меняется климат, тают ледники. Это оказывает влияние на экономику, здоровье человека и на все сферы. Плюс к этому есть геополитическая ситуация. Казахстан — часть большого мира, поэтому, думаю, пришло время перемен, — сказала Е. Смолякова. 

    Ранее научный сотрудник Корейского института международной экономической политики Чон Минхён высказал мнение, что политическая реформа в Казахстане способна оказать влияние на долгосрочную экономическую трансформацию, демократическое развитие и международные позиции страны.

    Теги:
    Конституция Конституционная реформа
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают