    04:07, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава МИД Израиля обвинил Венесуэлу в «дестабилизации региона»

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время визита в Парагвай заявил, что Венесуэла «служит мостом» для ливанской «Хезболлы» и палестинского движения ХАМАС в странах Южной Америки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.

    Гидеон Саар
    Фото: Анадолы

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано в Асунсьоне.

    — В Южной Америке функционируют преступные сети, а на Ближнем Востоке формируются альянсы наркотерроризма. Венесуэла является ключевым звеном этой структуры. Сегодня террористические режимы угрожают не только своим регионам — они представляют риск для всего мира, — подчеркнул Саар.

    Он также обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в дестабилизации обстановки в регионе, заявив, что его политика «привела к миграционному кризису». По словам Сааpa, «Хезболла» якобы создает в Венесуэле базы для подготовки терактов.

    Израильский министр назвал Лескано «одним из самых близких друзей Израиля» и выразил благодарность Парагваю за перенос посольства в Иерусалим в 2018 году.

    Саар положительно отметил решение парагвайского правительства признать террористическими организациями не только ХАМАС и «Хезболлу», но и иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    — Поздравляю Парагвай с этим историческим шагом. Призываю и другие страны последовать этому примеру, — заявил он.

    Министр напомнил, что с 7 октября 2023 года Парагвай сделал «65 заявлений в поддержку Израиля» и подчеркнул, что Асунсьон занимает «четкую моральную позицию».

    Во время визита Саар присутствовал на церемонии с участием министра обороны Парагвая Оскара Гонсалеса, где стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Он отметил, что израильская оборонная промышленность способна укрепить военные возможности Парагвая.

    Гидеон Саар также провел встречи с президентом страны Сантьяго Пеной и членами Конгресса. По сообщениям местных СМИ, его турне по региону включает и визит в Аргентину, а основное внимание уделено региональной дипломатии и вопросам безопасности.

    Ранее Венесуэла объявила мобилизацию на фоне наращивания присутствия США.

    Теги:
    Венесуэла Мировые новости ХАМАС Израиль
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
