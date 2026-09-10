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    Глава МИД Израиля исключил принудительное выселение жителей сектора Газа

    Вопрос о возможном переселении жителей палестинского анклава продолжает вызывать разногласия внутри израильского правительства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

    Глава МИД Израиля исключил принудительное выселение жителей сектора Газа
    Фото: x.com / @gidonsaar

    Израиль не намерен принудительно выселять или депортировать палестинцев из сектора Газа. Об этом в среду заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар на пресс-конференции в Любляне, сообщает The Times of Israel.

    — Мы не планируем никого изгонять или депортировать из сектора Газа, — сказал глава израильского внешнеполитического ведомства.

    По его словам, Израиль не станет препятствовать выезду палестинцев, которые добровольно решат покинуть анклав, если другая страна согласится их принять.

    — Но мы никого не будем принуждать против его воли, — подчеркнул Саар.

    Министр находится в Словении по случаю открытия посольства Израиля в Любляне.

    Его заявление прозвучало после того, как несколько членов израильского правительства вновь выступили за массовое переселение палестинцев из сектора Газа.

    Министр обороны Исраэль Кац 2 сентября заявил, что планы по содействию массовому выезду жителей анклава продолжают обсуждаться. По его словам, инициатива была временно заморожена президентом США Дональдом Трампом, однако полностью от нее не отказались

    — В конечном итоге реального решения для Газы без этой миграции не существует, — заявил Кац на прошлой неделе.

    Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир 3 сентября представил рассчитанный на семь лет план переселения жителей сектора Газа, назвав его «добровольной эмиграцией».

    Посол США в Израиле Майк Хакаби ранее заявил, что израильские власти не планируют принуждать палестинцев покидать анклав.

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    сектор Газа В мире Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор