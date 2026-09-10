Глава МИД Израиля исключил принудительное выселение жителей сектора Газа

Вопрос о возможном переселении жителей палестинского анклава продолжает вызывать разногласия внутри израильского правительства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Израиль не намерен принудительно выселять или депортировать палестинцев из сектора Газа. Об этом в среду заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар на пресс-конференции в Любляне, сообщает The Times of Israel.

— Мы не планируем никого изгонять или депортировать из сектора Газа, — сказал глава израильского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Израиль не станет препятствовать выезду палестинцев, которые добровольно решат покинуть анклав, если другая страна согласится их принять.

— Но мы никого не будем принуждать против его воли, — подчеркнул Саар.

Israeli Foreign Minister Gideon Saar says Israel is not planning to expel or deport Palestinians from Gaza, adding that it would not oppose those who choose to leave voluntarily if another country agrees to accept them. https://t.co/xiY4vdw7xL — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 9, 2026

Министр находится в Словении по случаю открытия посольства Израиля в Любляне.

Его заявление прозвучало после того, как несколько членов израильского правительства вновь выступили за массовое переселение палестинцев из сектора Газа.

Министр обороны Исраэль Кац 2 сентября заявил, что планы по содействию массовому выезду жителей анклава продолжают обсуждаться. По его словам, инициатива была временно заморожена президентом США Дональдом Трампом, однако полностью от нее не отказались

— В конечном итоге реального решения для Газы без этой миграции не существует, — заявил Кац на прошлой неделе.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир 3 сентября представил рассчитанный на семь лет план переселения жителей сектора Газа, назвав его «добровольной эмиграцией».

Посол США в Израиле Майк Хакаби ранее заявил, что израильские власти не планируют принуждать палестинцев покидать анклав.

Читайте также: более 6,4 тысячи палестинцев покинули свои дома на Западном берегу с 2023 года.