Более 6,4 тысячи палестинцев покинули свои дома на Западном берегу с 2023 года

С 2023 года более 6,4 тысячи палестинцев в 130 населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан были вынуждены покинуть свои дома, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге о ситуации на Ближнем Востоке.

Дюжаррик привел данные о палестинцах, вынужденных покинуть свои дома из-за насилия со стороны израильских поселенцев.

— Наши коллеги, работающие в гуманитарной сфере, сообщают, что с 2023 года более 6,4 тысячи палестинцев в 130 населенных пунктах были перемещены из-за насилия со стороны поселенцев, — сказал он.

По словам Дюжаррика, с 2023 года это привело к полному опустошению 48 палестинских населенных пунктов, около 12 из которых были покинуты только в этом году.

Представитель ООН подчеркнул, что более 2,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома только с начала текущего года, причем более половины из них — дети.

Ссылаясь на данные организаций-партнеров ООН в регионе, Дюжаррик отметил, что повторяющиеся нападения со стороны израильских незаконных поселенцев и вводимые ограничения еще больше осложняют положение палестинцев и усугубляют их гуманитарные потребности.

После начала израильских атак на сектор Газа в октябре 2023 года участились рейды и нападения израильских военных и незаконных поселенцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.