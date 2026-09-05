Более 6,4 тысячи палестинцев покинули свои дома на Западном берегу с 2023 года
С 2023 года более 6,4 тысячи палестинцев в 130 населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан были вынуждены покинуть свои дома, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге о ситуации на Ближнем Востоке.
Дюжаррик привел данные о палестинцах, вынужденных покинуть свои дома из-за насилия со стороны израильских поселенцев.
— Наши коллеги, работающие в гуманитарной сфере, сообщают, что с 2023 года более 6,4 тысячи палестинцев в 130 населенных пунктах были перемещены из-за насилия со стороны поселенцев, — сказал он.
По словам Дюжаррика, с 2023 года это привело к полному опустошению 48 палестинских населенных пунктов, около 12 из которых были покинуты только в этом году.
Представитель ООН подчеркнул, что более 2,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома только с начала текущего года, причем более половины из них — дети.
Ссылаясь на данные организаций-партнеров ООН в регионе, Дюжаррик отметил, что повторяющиеся нападения со стороны израильских незаконных поселенцев и вводимые ограничения еще больше осложняют положение палестинцев и усугубляют их гуманитарные потребности.
После начала израильских атак на сектор Газа в октябре 2023 года участились рейды и нападения израильских военных и незаконных поселенцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.