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    Более 6,4 тысячи палестинцев покинули свои дома на Западном берегу с 2023 года

    С 2023 года более 6,4 тысячи палестинцев в 130 населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан были вынуждены покинуть свои дома, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    ООН: С 2023 года на Западном берегу были перемещены более 6,4 тыс. палестинцев
    Фото: Anadolu

    Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге о ситуации на Ближнем Востоке.

    Дюжаррик привел данные о палестинцах, вынужденных покинуть свои дома из-за насилия со стороны израильских поселенцев.

    — Наши коллеги, работающие в гуманитарной сфере, сообщают, что с 2023 года более 6,4 тысячи палестинцев в 130 населенных пунктах были перемещены из-за насилия со стороны поселенцев, — сказал он.

    По словам Дюжаррика, с 2023 года это привело к полному опустошению 48 палестинских населенных пунктов, около 12 из которых были покинуты только в этом году.

    Представитель ООН подчеркнул, что более 2,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома только с начала текущего года, причем более половины из них — дети.

    Ссылаясь на данные организаций-партнеров ООН в регионе, Дюжаррик отметил, что повторяющиеся нападения со стороны израильских незаконных поселенцев и вводимые ограничения еще больше осложняют положение палестинцев и усугубляют их гуманитарные потребности.

    После начала израильских атак на сектор Газа в октябре 2023 года участились рейды и нападения израильских военных и незаконных поселенцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

     

    сектор Газа ООН В мире Палестина Палестино-израильский конфликт Мировые новости Израиль
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор