Глава государства учредил юбилейную медаль к 30-летию Конституции

Медалью награждаются лица, внесшие весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, становление и развитие идей и принципов конституционализма.

Фото: акимат Алматы

Наряду с этим юбилейной медалью награждаются представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы, производственных организаций и другие граждане.

Награждение медалью подчеркнет важность добросовестного труда и служения Родине, являясь признанием особых заслуг перед государством и обществом.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан.