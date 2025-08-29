Глава государства учредил юбилейную медаль к 30-летию Конституции
Указом Главы государства учреждена юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Медалью награждаются лица, внесшие весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, становление и развитие идей и принципов конституционализма.
Наряду с этим юбилейной медалью награждаются представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы, производственных организаций и другие граждане.
Награждение медалью подчеркнет важность добросовестного труда и служения Родине, являясь признанием особых заслуг перед государством и обществом.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан.