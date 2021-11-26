Глава государства провел переговоры с Президентом Европейской Комиссии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Программа официального визита Касым-Жомарта Токаева в Брюссель завершилась переговорами с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи, которая прошла в теплой и доверительной обстановке, стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским Союзом.

В повестку переговоров вошли вопросы, связанные с постпандемическим восстановлением экономик, изменением климата, развитием сотрудничества в транспортно-логистической и гуманитарной сферах, проблемы глобальной и региональной безопасности.

Глава государства подчеркнул готовность Казахстана создать все необходимые условия и предоставить индивидуальные инструменты для инвестирования и институциональную поддержку европейским инвесторам, заинтересованным в выходе на казахстанский рынок.

Европейский Союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана в Центральной Азии. 75 % привлеченных в регион иностранных инвестиций приходится на долю нашей страны.

Участники встречи высказали обоюдное стремление к поиску новых точек взаимодействия в таких перспективных направлениях, как «зеленая» экономика, устойчивая энергетика и горнодобывающая промышленность, агробизнес, IT-технологии, транзит и транспорт, финансы, здравоохранение и фармацевтика, образование и туризм.

Президент Европейской Комиссии дала высокую оценку проводимым в Казахстане политическим и экономическим реформам, подтвердив приверженность Европейского Союза дальнейшему укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с нашей страной. Она также выразила поддержку подходам Казахстана по стабилизации ситуации в Афганистане и принимаемым мерам по оказанию гуманитарной помощи этой стране.

В завершение Президент пригласил Урсулу фон дер Ляйен посетить Казахстан с официальным визитом.