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    18:05, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства принял председателя совета директоров BNK Financial Group Бин Дэ-Ина

    Токаев
    Фото: Акорда

    На полях казахско-корейского бизнес-форума Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров BNK Financial Group Бин Дэ-Ином, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства приветствовал намерение компании преобразовать подконтрольную микрофинансовую организацию BNK Finance Kazakhstan в полноценный банк второго уровня. По его мнению, присутствие ведущего южнокорейского банка в Казахстане будет способствовать укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран.

    Президент призвал компанию после завершения процедуры конвертации в банк сосредоточить усилия на корпоративном кредитовании. Он также подчеркнул важность использования передовых IT-решений в банковской сфере.

    BNK Financial Group Inc. – южнокорейская финансовая группа, в которую входят Busan Bank, Kyongnam Bank, BNK Capital и др. Активы группы составляют 129 млрд долларов, чистый доход – 504 млн долларов. Группа входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.

    По приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посещает Президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Ранее Президенты двух стран провели переговоры, по итогам которых приняли Совместное заявление. Членами официальных делегаций были подписаны 9 меморандумов и 2 соглашения. В настоящее  время  главы государств принимают участие в казахско-корейском бизнес-форуме. 

     

    Теги:
    Акорда Корея
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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