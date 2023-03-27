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Глава государства принял бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
27 Марта 2023, 11:18
Глава государства принял бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент поздравил известного спортсмена с блестящей победой в бою на турнире UFC, прошедшем недавно в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отметил Глава государства, воля к победе и успех таких сильных спортсменов, как Шавкат Рахмонов, вдохновляют подрастающее поколение, побуждают молодежь вести здоровый образ жизни.

Касым-Жомарт Токаев пожелал казахстанскому бойцу добиться новых высот в спортивной карьере.

В свою очередь Шавкат Рахмонов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием. Он также заверил Президента, что приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков, достойно защитив честь страны

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Президент Казахстана   Шавкат Рахмонов  
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