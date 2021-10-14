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Глава государства принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Октября 2021, 19:52
Глава государства принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 9 месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Умирзак Шукеев проинформировал, что за отчетный период в области наблюдается рост экономических показателей в сферах торговли, сельского хозяйства, строительства, инвестиций, малого и среднего бизнеса. Регион занимает второе место по росту ВРП в стране.

Главе государства доложили об эпидемиологической ситуации в области. Согласно представленным данным, всего с начала пандемии зарегистрировано 14 645 случаев заболевания COVID-19, что составляет 1,6 % местного населения. На сегодняшний день 97,8 % граждан региона, подлежащих вакцинации, привиты первым компонентом.

Умирзак Шукеев отчитался о работе по обеспечению города Туркестана питьевой водой. По его информации, четыре источника вблизи областного центра позволили обеспечить достаточный запас питьевой воды. Он также доложил Президенту о работе по решению проблем, связанных с дефицитом воды в районах.

Положительно оценив проводимую работу по развитию Туркестанской области, Касым-Жомарт Токаев поручил акиму своевременно и качественно завершить обеспечение населенных пунктов водой, а также осуществить ряд других значимых для региона проектов.


Президент Казахстана   Туркестанская область   Акорда   Акимат   Регионы  
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