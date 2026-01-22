Глава государства прибыл в Конгресс-центр в Давосе
Скоро здесь состоится церемония подписания Устава Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Как сообщалось ранее, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа находится с рабочей поездкой в Давосе.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей.
Помощник-пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай сообщил, что в ответ Глава государства направил письмо в адрес Президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности.
Накануне Белый дом объявил состав «Совета мира» для сектора Газа. Его создание предусматривает план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.